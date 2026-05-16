Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

Атакованы важные объекты армии РФ

В пятницу, 15 мая, и в ночь на 16 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности поражен пункт управления врага в районе Покровска Донецкой области, а также пункт управления БПЛА противника в Графском Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ.

Поражен также ангар с военной техникой противника в Селидово Донецкой области.

Кроме того, нанесено поражение по складу материально-технических средств противника в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Приволье Херсонской области.

По сообщению Генштаба, украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово в Донецкой области, в Любимовке Запорожской области и еще в районах ряда других населенных пунктов.

Кроме того, уточнены результаты попаданий в ночь на 15 мая по инфраструктуре Рязанского НПЗ – повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации и задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск.

Украина не отказывается от ударов по РФ — позиция ОП

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по объектам на территории России, несмотря на призывы некоторых международных партнёров воздерживаться от атак на нефтяную инфраструктуру.

Он отметил, что ранее уже возникали разногласия по использованию иностранной техники и вооружений за пределами страны. По словам Буданова, у союзников может быть своя точка зрения, но Украина руководствуется собственными приоритетами и интересами, и эта позиция останется неизменной.

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

