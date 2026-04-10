Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Партнеры пытаются убедить Киев прекратить наносить удары по российским НПЗ.

Продолжит ли Украина наносить удары по РФ

Партнеры убеждают Украину прекратить удары по РФ

Украина продолжит атаковать нефтяные терминалы

Украина продолжит наносить удары по РФ, даже несмотря на то, что партнеры просили не разрушать российские нефтяные терминалы. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, пишет Укринформ.

Он подчеркнул, что такие призывы от партнеров звучали на протяжении всей войны.

"Такого было очень много. Вспомните, когда были скандалы, что определенные подразделения заехали, скажем, на технике иностранного производства куда-то на территорию России; что где-то применялось оружие не так, как кому-то хотелось. Их можно понять, это их правда, но ведь есть еще наша правда и наш национальный интерес. И он именно такой, какой есть. Мы не прекращаем", — подчеркнул Буданов.

Глава ОП также намекнул, что Украина продолжит наносить удары по нефтяным терминалам.

"Могу только в общих чертах сказать: да, такое существует. Почему это происходит? Вы, как разумный человек, тоже можете понять — это вопрос формирования цены. Но у нас своя война", — сказал Буданов.

Удары по НПЗ в России — что известно

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана).

Как сообщал Главред, 28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

В ночь на 26 марта дроны атаковали промзону Киришского НПЗ в городе Кириши Ленинградской области РФ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.

Ночью 17 марта в Краснодарском крае России также прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Главной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

