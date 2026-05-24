Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

Руслана Заклинская
24 мая 2026, 17:42
В Беларуси заявили, что телефонный разговор инициировала французская сторона.
Макрон поговорил с Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/EmmanuelMacron

Главное:

  • Макрон и Лукашенко 24 мая провели телефонный разговор
  • Обсуждали "региональные проблемы" и отношения Беларуси с ЕС
  • Инициатором звонка якобы был Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 мая провел телефонный разговор с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Это первый контакт лидеров такого уровня за длительный период. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

По данным Минска, во время разговора стороны обсудили "региональные проблемы" и взаимоотношения Беларуси с Европейским союзом и Францией. В Беларуси отметили, что инициатором разговора выступила французская сторона, однако подробности переговоров не раскрывают.

В то же время во Франции официально пока не подтверждали факт этого разговора и не обнародовали никаких деталей относительно его содержания. Предыдущие прямые телефонные контакты между Лукашенко и Макроном состоялись 20 и 26 февраля 2022 - накануне и сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Готовится ли Беларусь к войне против Украины - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что тема возможного использования территории Беларуси для военных операций России против Украины или стран НАТО периодически вновь появляется в информационном пространстве. В то же время пока нет признаков подготовки к новому вторжению.

Вместе с тем эксперт добавил, что ситуация может измениться, поэтому это направление находится под постоянным контролем украинской и западных разведок. По словам Ступака, скрытно подготовить наступление практически невозможно, ведь все перемещения войск у границы оперативно отслеживаются.

"Глубоко убежден, что Лукашенко будет избегать втягивания в войну. Ему это неинтересно. Трамп только-только начал вытаскивать Лукашенко из запыленной вонючей санкционной кладовой, где тот провел уже более 10 лет. Также с некоторых белорусских компаний снимаются санкции, например, с "Белавиа" и "Белкалий". И пока для Лукашенко есть "свет в конце туннеля", поэтому вступление в войну для него крайне невыгодно", - считает Ступак

Угроза со стороны Беларуси - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении украинских сил на Черниговско-Киевском направлении из-за угрозы возможного наступления РФ со стороны Беларуси и Брянской области. По его словам, разведка зафиксировала пять возможных сценариев действий врага, на которые Украина уже готовит ответы.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что российский Генштаб рассматривает наступательные операции с севера, из-за чего фронт может расшириться.

В Офисе президента Украины считают, что совместные учения России и Беларуси, заявления о ядерном оружии и активность у границы являются скорее элементом давления, чем подготовкой к новому вторжению. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что полномасштабное наступление с территории Беларуси пока маловероятно, поскольку у России нет достаточных ресурсов даже для выполнения задач на ключевых участках фронта.

О личности: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко – белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет – с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали самые массовые протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и проведения ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Беларусь Франция Александр Лукашенко Эммануэль Макрон
