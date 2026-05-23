Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

Украинская армия сейчас находится в совершенно иных условиях, чем в феврале 2022 года, говорит Андрей Рыженко.

Появился прогноз атаки с территории Беларуси

Важное из заявлений Рыженко:

ВСУ могут нанести превентивные удары до приближения врага к границе

У Украины есть инструменты, которые позволяют разрушать логистику врага

Если на территории Беларуси начнётся подготовка к новому наступлению, Украина не станет ждать развития событий, как это было в начале полномасштабной войны.

Об этом в эфире "Киев24" заявил экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

По его словам, украинская армия сейчас находится в совершенно иных условиях, чем в феврале 2022 года, и обладает возможностями для действий на упреждение.

Собеседник подчеркнул, что если разведка увидит формирование ударной группировки или подготовку к наступлению, ВСУ смогут нанести превентивные удары ещё до того, как противник приблизится к границе.

Он отметил, что за последние годы Украина существенно усилила свои технологические и боевые возможности. По словам эксперта, речь идёт прежде всего о средствах, способных нарушать переброску войск, уничтожать каналы снабжения, выводить из строя штабы и подавлять системы противовоздушной обороны противника.

Сегодня у Украины есть инструменты, которые позволяют разрушать логистику врага, блокировать маршруты передвижения и дезорганизовывать систему управления войсками, пояснил эксперт.

При этом Рыженко считает маловероятным, что Беларусь станет основной силой возможного наступления с севера.

"Скорее всего, основу такой группировки составят российские войска. Беларусь, как и раньше, может предоставить свою территорию, аэродромы, полигоны и инфраструктуру для размещения и обеспечения российских подразделений", — добавил он.

Анализ возможных рисков для Киева и Житомира

Военные аналитики полагают, что белорусская армия на данный момент не располагает достаточным потенциалом для проведения масштабной наступательной операции и имеет ограниченные возможности для ведения активных боевых действий.

В то же время основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев, ссылаясь на разведывательную информацию, допускает, что Москва может рассматривать варианты операций с использованием белорусского направления. По его словам, речь может идти о совместных действиях российских подразделений и сил Беларуси.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Андрей Рыженко Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти разных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки. Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Являлся руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

