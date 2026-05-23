Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужаса

Константин Пономарев
23 мая 2026, 11:21
Девушка случайно проглотила беспроводной наушник перед сном, а позже услышала голосовое сообщение, доносившееся из живота и вызвавшее сильную панику.
Женщина проглотила наушник вместо таблетки
Женщина проглотила наушник вместо таблетки / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@iamcarlib333

Вы узнаете:

  • Как невнимательность перед сном привела к неожиданным последствиям
  • Почему странный звук внутри тела напугал девушку
  • Что показал рентген после странного происшествия

27-летняя жительница Бостона (США) пережила историю, которая сначала показалась ей настоящим кошмаром, а затем превратилась в вирусный ролик TikTok. Девушка случайно проглотила беспроводной наушник AirPod, перепутав его с таблеткой ибупрофена перед сном.

По словам Карли Беллмер, она собиралась принять лекарство и уже держала в руках таблетку и наушник. Из-за невнимательности она запила водой совсем не тот предмет. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Ситуация стала еще более странной спустя короткое время. Девушка утверждает, что устройство продолжало работать даже после того, как оказалось внутри ее организма.

Из желудка послышалось голосовое сообщение

После случившегося Карли попыталась избавиться от проглоченного предмета, но быстро поняла, что это не так просто.

По ее словам, самое пугающее произошло позже, когда наушник неожиданно воспроизвел голосовое сообщение.

"Я съела свой чертов левый AirPod. Я держала в одной руке таблетку ибупрофена на 800 мг, а в другой свой левый AirPod", - рассказала Карли.

Наушник неожиданно воспроизвел голосовое сообщение
Наушник неожиданно воспроизвел голосовое сообщение / Фото: tiktok.com/@iamcarlib333

Позже американка объяснила, что устройство оставалось подключенным к телефону.

"Сейчас это кажется смешным, но тогда было очень страшно", - призналась девушка.

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным и набрало более 2,4 миллиона просмотров. Однако не все поверили в необычную историю.

Некоторые пользователи заявили, что невозможно перепутать таблетку и беспроводной наушник.

"Как можно перепутать ибупрофен и AirPod?" - написал один из них.

Другие, наоборот, встали на защиту девушки.

"В ее защиту скажу, что таблетки ибупрофена 800 очень большие, поэтому могут напоминать AirPod", - отметил другой комментатор.

Смотрите в видео о том, как девушка перепутала наушник с таблеткой и проглотила его:

@iamcarlib333 Update on the girl who accidentally swallowed her ? #airpod#fyp#LevisMusicProject♬ Oh No - Kreepa

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

