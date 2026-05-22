Жителей города в Харьковской области призывают не выходить на улицу — детали

Жителей города в Харьковской области призывают не выходить на улицу

Кратко:

Около 5 часов утра 22 мая в Барвенково прогремел взрыв

Известно о двоих пострадавших

В Барвенково продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС

Барвенковский городской совет (Харьковская область) обратился к жителям громады с призывом соблюдать максимальную осторожность и без крайней необходимости не выходить на улицу. Соответствующее сообщение местные власти опубликовали в Facebook.

В обращении отмечается, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а пребывание на открытой местности может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

"В связи с тем, что на территории города Барвенково продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, пребывание на открытой местности представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Просим всех жителей оставаться в укрытиях или безопасных местах, не приближаться к взрывоопасным или подозрительным предметам и следить за официальными сообщениями и сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В сообщении не указывается, что именно произошло, но уже известно о двоих пострадавших.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на руководителя Барвенковской ГВА Александра Бало, около 5 часов утра 22 мая в городе прогремел взрыв.

Пострадало два человека: у 48-летней женщины – резаная рана лица, у 83-летней женщины – ампутация стопы. Экстренные службы устраняют последствия взрыва, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, отметил Бало.

Как пишут "Новини Харкова", утром 22 мая по Барвенково был российский удар.

Барвенково - город в Изюмском районе, до войны там проживало около 8 тысяч человек. Барвенково расположено на юго-запад от Изюма, примерно в 20 км восточнее от него расположен Славянск Донецкой области.

Главред писал, что, по словам украинского аналитика из Института науки и международной безопасности Игоря Анохина, Россия стремится длительное время удерживать украинские города в состоянии тревоги, нарушать повседневную жизнь мирных жителей, а также наносить удары по энергетической и критически важной инфраструктуре.

Кроме того, возобновившиеся массовые атаки дешевыми беспилотниками создают огромную нагрузку на систему противовоздушной обороны по всей территории Украины.

Как писал Главред, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

В ДТЭК сообщили, что враг атаковал энергетический объект в Одессе. В результате дронового удара без света остались десятки тысяч семей.

В ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

