Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

Украинская актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко рассказала о том, что ее постоянно зовут замуж, благодаря ее сценической героине.

По словам актрисы, зритель любит актеров шоу и постоянно пишет очень красивые, приятные вещи. "Кстати, мне очень часто предлагают замуж", - говорит она.
Булитко говорит, что это связано с ее сценическим образом идеальной жены. "У меня есть такой образ женщины, особенно если брать номера с Сашей, с которым я чаще всего играю. Все прощающая женщина, которая много тянет на себе, которая не придирчива к подаркам. И мне кажется, что некоторые мужчины, которые не очень хотят что-то делать для женщины, думают: "О, Вика как раз хороший вариант", - делится актриса.
Она также добавляет: "Можно ничего не дарить, а она все равно будет меня любить, потому что она добра".
Между тем, артистка говорит, что ее поклонники ошибаются. "Я такая же женщина, как и все, тоже хочу подарки", - рассказывает Булитко.
Что такое Дизель-шоу?
Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.
