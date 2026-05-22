Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

Дарья Пшеничник
22 мая 2026, 13:26
Это растение широко используется в кулинарии.

Говорить
Как правильно назвать "ревень" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему говорить "ревень" неправильно
  • Что известно об этом популярном растении

Многие украинцы до сих пор путаются в названии знакомого кисловатого растения, которое часто используют в домашней кухне. В разговорной речи нередко звучит вариант "ревень", однако языковые нормы однозначны: правильной литературной формой является ревень.

Именно такое написание фиксируют словари и используют в кулинарных изданиях и справочниках. Об этом пишет "24 Канал".

Лингвисты объясняют, что ошибочная форма распространилась под влиянием русского языка. Впрочем, в нормативной украинской речи ее не признают, поэтому в официальных текстах и быту следует использовать только слово ревень.

Что известно о растении

Растение с мясистыми красноватыми или зелеными стеблями давно прижилось на украинских огородах. Оно принадлежит к семейству маревых, имеет крупные листья и хорошо растет во влажной почве. Хотя родиной ревеня считают Азию, сейчас его выращивают во многих странах мира.

В пищу традиционно используют именно стебли — они придают кислинку компотам, вареньям, пирогам, десертам и соусам. Листья же не рекомендуют употреблять из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Отдельные виды ревеня также применяли в народной медицине, преимущественно корни.

Ревень ценят за неприхотливость: он быстро растет, хорошо переносит прохладный климат и может давать урожай много лет подряд. Именно поэтому растение стало одним из самых распространенных в домашнем хозяйстве.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

