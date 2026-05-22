В Украине могут начаться перебои с газом: неутешительный прогноз нардепа

Причиной возможных проблем являются постоянные атаки РФ на инфраструктуру.

Наибольшие риски газового дефицита для областных центров Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Кучеренко:

Враг целенаправленно наносит удары по объектам газовой инфраструктуры Украины

Падение добычи может спровоцировать перебои с поставками газа

Для защиты генерации критически важно обезопасить хранилища

Страна-агрессор Россия уже несколько месяцев подряд целенаправленно атакует объекты нефтедобычи Украины. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

По его словам, враг нацеливается на скважины и узлы сбора топлива. Из-за падения собственной добычи Украина может столкнуться с определенным дефицитом и перебоями с поставками газа.

"Враг хочет создать перебои с поставками газа. А это для любого областного центра, особенно Киева, просто жизненно важно. Когенерация так же зависит от газа", — подчеркнул нардеп.

Кучеренко пояснил, что даже генерация электроэнергии зависит от газа, поэтому сейчас нужно защитить хранилища.

Сколько времени может занять восстановление системы газоснабжения после атак РФ

Главред писал, что, по словам эксперта Геннадия Рябцева, газовая отрасль Украины может стать целью масштабных атак, поэтому власти уже сейчас должны усилить защиту ключевых объектов — от добычи до транспортировки газа.

В противном случае последствия могут оказаться довольно серьезными и длительными. В случае повреждения инфраструктуры восстановление системы может занять длительное время.

Удары РФ по газовой инфраструктуре Украины — последние новости

Напомним, Главред писал, что 19 мая РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

В начале мая российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины". Под обстрел попал газодобывающий объект в Харьковской области.

Накануне РФ массово атаковала дронами объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры была остановлена.

О персоне: Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко — украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI ("Наша Украина — Народная самооборона"), IX ("Батькивщина") созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

