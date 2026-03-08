Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Главное:
- РФ массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз"
- Зафиксированы повреждения и потери, пострадавших нет
РФ вторые сутки подряд дронами массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" на Полтавщине.
Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена, отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
"Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Идет оценка повреждений", - написал он.
Согласно опубликованному сообщению, зафиксированы повреждения и потери, пострадавших нет.
Группа "Нафтогаз" напомнила, что 312 ее работников погибли от рук россиян с начала полномасштабной войны.
РФ бьёт по энергосистеме: объяснение специалиста
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что атаки на важнейшие элементы энергетической инфраструктуры — подстанции и магистральные линии электропередачи — направлены на дестабилизацию всей энергосистемы.
По его словам, такие повреждения затрудняют передачу электроэнергии между регионами и делают сеть более уязвимой. В подобной ситуации, подчеркнул специалист, временные отключения электроэнергии становятся вынужденным шагом, который помогает предотвратить гораздо более серьёзные и масштабные перебои в работе системы.
Об источнике: Нафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
