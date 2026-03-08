Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

https://glavred.info/ukraine/est-povrezhdeniya-i-poteri-obekty-naftogaza-pod-massirovannymi-udarami-rf-10747157.html Ссылка скопирована

РФ массированно обстреливает энергетическую инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Главное:

РФ массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз"

Зафиксированы повреждения и потери, пострадавших нет

РФ вторые сутки подряд дронами массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" на Полтавщине.

Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена, отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

видео дня

"Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Идет оценка повреждений", - написал он.

Согласно опубликованному сообщению, зафиксированы повреждения и потери, пострадавших нет.

Группа "Нафтогаз" напомнила, что 312 ее работников погибли от рук россиян с начала полномасштабной войны.

/ Нафтогаз

РФ бьёт по энергосистеме: объяснение специалиста

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что атаки на важнейшие элементы энергетической инфраструктуры — подстанции и магистральные линии электропередачи — направлены на дестабилизацию всей энергосистемы.

По его словам, такие повреждения затрудняют передачу электроэнергии между регионами и делают сеть более уязвимой. В подобной ситуации, подчеркнул специалист, временные отключения электроэнергии становятся вынужденным шагом, который помогает предотвратить гораздо более серьёзные и масштабные перебои в работе системы.

/ Инфографика Главреда

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ по Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Одессу "шахедами". Российские дроны атаковали Одесскую область, вызвав пожары и разрушения коммуникаций.

Как сообщалось, РФ обстреляла ракетами Киевскую область. Российские оккупанты атаковали Васильков баллистическими ракетами.

Читайте также:

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред