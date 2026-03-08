Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

Вы узнаете:
- Как повысить урожайность картофеля
- Какой раствор защищает клубни
На пороге нового огородного сезона специалисты советуют не ограничиваться только подготовкой почвы и удобрениями. Решающую роль в формировании будущего урожая играет качество посадочного материала - и именно на этом этапе многие допускают ошибку.
Опытные огородники напоминают, что правильно обработанные клубни дают значительно более сильные кусты и стабильно большее количество картофелин, пишет ТСН.
Почему подготовка клубней так важна
Предпосадочная обработка выполняет сразу несколько ключевых задач:
- обеззараживает поверхность картофеля, уменьшая риск грибковых инфекций;
- стимулирует прорастание, ускоряя появление крепких ростков;
- повышает устойчивость к перепадам температуры и вредителям.
Фактически это стартовую защиту, которая определяет, насколько быстро растение укоренится и как активно будет развиваться.
Простой раствор, который есть в каждом доме
Одним из самых эффективных средств огородники называют раствор древесной золы. Для его приготовления достаточно размешать стакан просеянной золы в ведре теплой воды. В этом растворе клубни замачивают примерно полчаса или опрыскивают перед высадкой.
Древесная зола содержит калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, которые:
- активизируют рост,
- укрепляют корневую систему,
- снижают риск гнили и грибковых поражений.
Как правильно подготовить картофель к посадке
Перед обработкой клубни нужно тщательно перебрать. Для посадки подходят только здоровые экземпляры без пятен, гнили или механических повреждений. Лучший вариант - средние по размеру клубни с крепкими ростками.
После погружения в раствор или опрыскивания картофель следует подсушить в тени и сразу высадить в подготовленную почву. Так питательные вещества останутся на поверхности и начнут действовать уже с первых дней.
Результат, который заметит каждый
Огородники отмечают, что картофель, обработанный золой, быстрее укореняется, формирует сильные кусты и лучше усваивает питательные вещества. В итоге это дает ощутимо больший и качественный урожай.
Вас может заинтересовать:
- Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику весной
- Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнут
- Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред