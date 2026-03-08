Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

Перед обработкой следует внимательно перебрать клубни. Для посадки подходит только здоровый картофель без темных пятен, гнили или механических повреждений.

https://glavred.info/lifehack/vyrastut-deystvitelno-krupnye-klubni-chem-stoit-obrabotat-kartofel-pered-posadkoy-10747130.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Как повысить урожайность картофеля

Какой раствор защищает клубни

На пороге нового огородного сезона специалисты советуют не ограничиваться только подготовкой почвы и удобрениями. Решающую роль в формировании будущего урожая играет качество посадочного материала - и именно на этом этапе многие допускают ошибку.

видео дня

Опытные огородники напоминают, что правильно обработанные клубни дают значительно более сильные кусты и стабильно большее количество картофелин, пишет ТСН.

Почему подготовка клубней так важна

Предпосадочная обработка выполняет сразу несколько ключевых задач:

обеззараживает поверхность картофеля, уменьшая риск грибковых инфекций;

стимулирует прорастание, ускоряя появление крепких ростков;

повышает устойчивость к перепадам температуры и вредителям.

Фактически это стартовую защиту, которая определяет, насколько быстро растение укоренится и как активно будет развиваться.

Простой раствор, который есть в каждом доме

Одним из самых эффективных средств огородники называют раствор древесной золы. Для его приготовления достаточно размешать стакан просеянной золы в ведре теплой воды. В этом растворе клубни замачивают примерно полчаса или опрыскивают перед высадкой.

Древесная зола содержит калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, которые:

активизируют рост,

укрепляют корневую систему,

снижают риск гнили и грибковых поражений.

Как правильно подготовить картофель к посадке

Перед обработкой клубни нужно тщательно перебрать. Для посадки подходят только здоровые экземпляры без пятен, гнили или механических повреждений. Лучший вариант - средние по размеру клубни с крепкими ростками.

После погружения в раствор или опрыскивания картофель следует подсушить в тени и сразу высадить в подготовленную почву. Так питательные вещества останутся на поверхности и начнут действовать уже с первых дней.

Как правильно подготовить картофель к посадке / Инфографика: Главред

Результат, который заметит каждый

Огородники отмечают, что картофель, обработанный золой, быстрее укореняется, формирует сильные кусты и лучше усваивает питательные вещества. В итоге это дает ощутимо больший и качественный урожай.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред