Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Алексей Тесля
8 марта 2026, 23:28
Жителям Киева советуют заранее уточнить возможные периоды отключений по своему адресу.
Стали известны графики отключений света / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Возможны временные перебои с подачей электроэнергии для жителей Киева
  • Жителям Киева советуют заранее уточнить возможные периоды отключений

В понедельник, 9 марта, в Киеве возможны временные перебои с подачей электроэнергии для жителей города.

В энергокомпании ДТЭК объяснили, что такие меры могут быть введены из-за повреждений энергетической инфраструктуры, возникших после недавних массированных атак со стороны России.

На этот раз привычные графики отключений по группам применяться не будут. Для каждого дома составили индивидуальное расписание, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.

Жителям Киева советуют заранее уточнить возможные периоды отключений по своему адресу. Проверить информацию можно на официальном сайте компании, а также на её страницах в Telegram и Viber, чтобы заранее спланировать свой день.

В населённых пунктах Киевской области схема отключений пока остаётся без изменений. Местных жителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию и не создавать дополнительную нагрузку на энергосистему.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Новый прогноз относительно возможных отключений электроэнергии

Народный депутат Сергей Нагорняк предполагает, что со временем графики отключений могут стать более мягкими и менее частыми.

По его мнению, на улучшение ситуации постепенно влияет развитие солнечной энергетики в Украине. Речь идёт не только о крупных солнечных электростанциях, но и о небольших панелях, которые всё чаще устанавливают на крышах частных домов.

Политик подчеркнул, что этот процесс активно набирает обороты: почти каждый месяц в разных областях появляются новые небольшие солнечные установки в домохозяйствах. По его словам, это постепенно способствует укреплению энергосистемы страны.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

