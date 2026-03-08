Укр
Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

Руслан Иваненко
8 марта 2026, 17:43
Сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на чемпионат мира, несмотря на потери ключевых игроков из-за травм.
Ребров, футбол, сборная
Сергей Ребров ищет замену для травмированных лидеров / Коллаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Кратко:

  • Украина проведет решающие матчи отбора на ЧМ-2026
  • Сборная потеряла ключевых игроков из-за травм
  • Матч со Швецией состоится 26 марта в Валенсии

В конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Потери ключевых игроков

Из-за травм сборная потеряла нескольких ключевых игроков. Особенно ощутимой является потеря звездного форварда Артема Довбика, который в январе получил разрыв сухожилия левого бедра и перенес операцию.

"Срок восстановления составляет около 4-5 месяцев, поэтому участие Довбика в финальной стадии Мундиаля пока под вопросом", – сообщает 24 Канал.

Не менее важным является отсутствие Александра Зинченко. Хотя в клубе его карьера не всегда складывалась успешно, в сборной экс-футболист Манчестер Сити всегда выполнял ключевые роли.

Зинченко снова преследуют травмы: "за 9 лет на высшем уровне он провел в лазарете аж 780 дней". После перезапуска карьеры в Аяксе он получил разрыв крестообразной связки, из-за чего пропустит минимум полгода, и шансы сыграть на чемпионате мира малы.

Состояние других лидеров сборной

Еще один лидер сборной Украины, Георгий Судаков, изрядно встревожил болельщиков: полузащитник уже пропустил три матча "Бенфики" из-за травмы поясницы. Но, как отмечает источник:

"Украинец уже готовится в общей группе и должен был принять участие в матче с Порту 8 марта", – отмечают источники. Перед игрой Судаков даже поделился в соцсетях молитвой о поддержке высших сил.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Инфографика: Главред

Меньше надежды на возвращение Владислава Велетня: вингер еще не полностью восстановился после травм, и его участие в матчах сборной откладывается до апреля. Ситуация с Александром Зубковым тоже вызывает беспокойство: хотя он уже играл за Трабзонспор, форма мышц остается вопросом для главного тренера.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, трансфер Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" стал рекордным для украинского футбола. Однако через три года после сделки "горняки" могут столкнуться с серьезными юридическими проблемами.

Кроме того, Металлист 1925 согласовал с Динамо условия по трансферу полузащитника Александра Яцика. По информации известного журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса в эфире YouTube-канала "BurBuzz", стороны уже договорились о переходе 23-летнего хавбека.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу новости футбола новости спорта
