Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

Сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на чемпионат мира, несмотря на потери ключевых игроков из-за травм.

Украина проведет решающие матчи отбора на ЧМ-2026

Сборная потеряла ключевых игроков из-за травм

Матч со Швецией состоится 26 марта в Валенсии

В конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Потери ключевых игроков

Из-за травм сборная потеряла нескольких ключевых игроков. Особенно ощутимой является потеря звездного форварда Артема Довбика, который в январе получил разрыв сухожилия левого бедра и перенес операцию.

"Срок восстановления составляет около 4-5 месяцев, поэтому участие Довбика в финальной стадии Мундиаля пока под вопросом", – сообщает 24 Канал.

Не менее важным является отсутствие Александра Зинченко. Хотя в клубе его карьера не всегда складывалась успешно, в сборной экс-футболист Манчестер Сити всегда выполнял ключевые роли.

Зинченко снова преследуют травмы: "за 9 лет на высшем уровне он провел в лазарете аж 780 дней". После перезапуска карьеры в Аяксе он получил разрыв крестообразной связки, из-за чего пропустит минимум полгода, и шансы сыграть на чемпионате мира малы.

Состояние других лидеров сборной

Еще один лидер сборной Украины, Георгий Судаков, изрядно встревожил болельщиков: полузащитник уже пропустил три матча "Бенфики" из-за травмы поясницы. Но, как отмечает источник:

"Украинец уже готовится в общей группе и должен был принять участие в матче с Порту 8 марта", – отмечают источники. Перед игрой Судаков даже поделился в соцсетях молитвой о поддержке высших сил.

Меньше надежды на возвращение Владислава Велетня: вингер еще не полностью восстановился после травм, и его участие в матчах сборной откладывается до апреля. Ситуация с Александром Зубковым тоже вызывает беспокойство: хотя он уже играл за Трабзонспор, форма мышц остается вопросом для главного тренера.

Матч Украина – Швеция состоится в Валенсии 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

