"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

Вячеслав Хостикоев прокомментировал отношения с Анастасией Рулой.

https://glavred.info/starnews/svadba-uzhe-byla-hostikoev-udivil-priznaniem-o-lichnoy-zhizni-10747220.html Ссылка скопирована

Вячеслав Хостикоев жена - актер высказался о свадьбе с Анастасией Рулой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiia.rula, instagram.com/khostikoiev

Вкратце:

Вячеслав Хостикоев и Анастасия Рула вместе уже много лет

Артист заговорил о свадьбе с возлюбленной

Украинский актер театра, кино и дубляжа Вячеслав Хостикоев более 12 лет назад отдал своей сердце Анастасии Руле - актрисе Национального театра имени Ивана Франка, которая также была его однокурсницей в институте. Это большой срок для отношений, поэтому артисту неизменно задают один и тот же вопрос - когда он и его избранница сыграют свадьбу.

В недавнем интервью для Oboz.ua Вячеслав сделал признание - свадьба уже давно состоялась. По крайней мере в том виде, в каком это понимает сама пара. По мнению актера штамп менее символичен, чем долгие годы проведенные вместе рука об руку, поэтому и значения в нем меньше.

видео дня

"На самом деле свадьба у нас уже была – если считать по сути, а не по документам. Мы вместе более 12 лет, и для меня это гораздо весомее любых формальных процедур. Относительно официального оформления – у меня, возможно, немного свое отношение к этому. И мне всегда было интересно: почему два человека считаются мужем и женой только после росписи? А если они вместе много лет, живут одной жизнью, поддерживают друг друга, любят – это что тогда? Репетиция? Для меня все стало очевидным в тот момент, когда я влюбился в Настю. Еще тогда для себя все решил. Мы семья – и это не зависит от штампа в паспорте", - убежден Вячеслав Хостикоев.

Вячеслав Хостикоев жена - актер высказался о свадьбе с Анастасией Рулой / фото: instagram.com/khostikoiev

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Наталья Могилевская поссорилась с Игорем Кондратюком из-за Тины Кароль. Музыкальные продюсеры разошлись во взглядах на талант певицы.

Также стало известно, что жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца. Об этом откровенно высказалась сама Екатерина Репяхова, которая уже воспитывает сына от музыканта.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Хостикоев Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред