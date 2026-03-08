Укр
"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

Анна Подгорная
8 марта 2026, 22:48
Вячеслав Хостикоев прокомментировал отношения с Анастасией Рулой.
Вячеслав Хостикоев, Анастасия Рула
Вячеслав Хостикоев жена - актер высказался о свадьбе с Анастасией Рулой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiia.rula, instagram.com/khostikoiev

Вкратце:

  • Вячеслав Хостикоев и Анастасия Рула вместе уже много лет
  • Артист заговорил о свадьбе с возлюбленной

Украинский актер театра, кино и дубляжа Вячеслав Хостикоев более 12 лет назад отдал своей сердце Анастасии Руле - актрисе Национального театра имени Ивана Франка, которая также была его однокурсницей в институте. Это большой срок для отношений, поэтому артисту неизменно задают один и тот же вопрос - когда он и его избранница сыграют свадьбу.

В недавнем интервью для Oboz.ua Вячеслав сделал признание - свадьба уже давно состоялась. По крайней мере в том виде, в каком это понимает сама пара. По мнению актера штамп менее символичен, чем долгие годы проведенные вместе рука об руку, поэтому и значения в нем меньше.

видео дня

"На самом деле свадьба у нас уже была – если считать по сути, а не по документам. Мы вместе более 12 лет, и для меня это гораздо весомее любых формальных процедур. Относительно официального оформления – у меня, возможно, немного свое отношение к этому. И мне всегда было интересно: почему два человека считаются мужем и женой только после росписи? А если они вместе много лет, живут одной жизнью, поддерживают друг друга, любят – это что тогда? Репетиция? Для меня все стало очевидным в тот момент, когда я влюбился в Настю. Еще тогда для себя все решил. Мы семья – и это не зависит от штампа в паспорте", - убежден Вячеслав Хостикоев.

Вячеслав Хостикоев, Анастасия Рула
Вячеслав Хостикоев жена - актер высказался о свадьбе с Анастасией Рулой / фото: instagram.com/khostikoiev

О персоне: Вячеслав Хостикоев

Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

