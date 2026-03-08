Укр
Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком Западе

Руслан Иваненко
8 марта 2026, 23:05
Археологи попробовали столетний алкоголь из старинной бутылки и описали его вкус.
Археологи
Исследователи изучают старинную бутылку / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Группа археологов в штате Юта получила редкую возможность буквально попробовать историю. Во время раскопок в бывшем шахтерском городке Альта исследователи нашли запечатанную бутылку с алкоголем, которая, по оценкам экспертов, хранилась более 150 лет.

Главред решил рассказать, как археологические открытия помогают заглянуть в жизнь американского Запада более века назад.

Как пишет People, по данным Управления охраны исторических памятников штата Юта, бутылку обнаружили во время строительного проекта, который превратился в масштабные археологические раскопки.

Район, который в конце 1800-х годов был активным центром добычи серебра, дал тысячи артефактов, воспроизводящих повседневную жизнь жителей того времени.

Среди находок — кожаная шахтерская шляпа, пули, рюмки и даже 16-фунтовая гантель.

Таинственная бутылка привлекла наибольшее внимание

Однако наибольший интерес вызвала именно запечатанная бутылка. Исследователи решили не открывать ее полностью, чтобы не повредить артефакт, и обратились к соседнему винокурному заводу High West Distillery, чтобы исследовать содержимое.

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком Западе
Фото: скриншот

С помощью специальной иглы археологи смогли извлечь небольшой образец жидкости для анализа и дегустации. Исаак Винтер, представитель винокурни, отметил, что напиток удивительно хорошо сохранился.

"Ноты сухофруктов, немного уксуса, но он выдержал 150 лет под землей", — рассказал Винтер изданию.

Хотя точное название напитка до сих пор неизвестно, археологи подозревают, что это может быть херес или старинное пиво конца XIX века. Такие находки дают уникальную возможность узнать, что пили шахтеры и жители Альты более века назад.

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком Западе
Фото: скриншот

Сегодня Альта известна как горнолыжный курорт, однако археологи отмечают, что открытие бутылки помогает лучше понять повседневную жизнь американского Запада в период его расцвета.

Дальнейшие исследования позволят точнее идентифицировать загадочный алкоголь и расширить знания о культурном наследии региона.

Что еще нашли ученые во время раскопок, смотрите в видео.

Об издании People

People — американский еженедельник о звездах и селебритиз, моде и стиле жизни. Издается с 1974 года, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Самая сексуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и т. д. Является одним из самых популярных изданий — по состоянию на 2018 год его аудитория состояла из более чем 35,9 миллионов поклонников.

