Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

Спонтанные мысли о скрытых фактах обычно вызывают тревогу, в то время как осознанное размышление о них может помочь разобраться в ситуации.

https://glavred.info/nauka/glavnyy-sekret-zhizni-kazhdyy-chelovek-skryvaet-tayny-kotorye-oshelomlyayut-10746464.html Ссылка скопирована

Человек хранит около девяти секретов / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Главное:

Среднестатистический человек хранит около девяти секретов

Чем больше человек думает о своем секрете, тем больше он испытывает негатива

Новое научное исследование показало, что среднестатистический человек хранит около девяти секретов, что часто приводит к беспокойству и тревоге.

Эти скрытые факты могут стать причиной депрессии, особенно если человек не делится ими с окружающими, пишет IFLScience.

видео дня

Исследователи из Мельбурнского университета изучили, как секреты влияют на повседневную жизнь. Они обнаружили, что чем больше человек думает о своем секрете, тем больше он испытывает негативные эмоции.

Спонтанные мысли о скрытых фактах обычно вызывают тревогу, в то время как осознанное размышление о них может помочь разобраться в ситуации, но также повлечь негативные чувства.

Типы секретов варьируются от личных переживаний до финансовых вопросов. Исследователи пришли к выводу, что продолжительное скрывание фактов может вредить психоэмоциональному состоянию, а осознанное размышление о тайне может помочь лучше понять и справиться с ней.

Таким образом, хранение секретов может создать порочный круг стресса, и важно найти способы осмысленно работать с ними, чтобы предотвратить их разрушительное влияние на благополучие.

Ученые ответили: научный факт или красивая легенда

Феномен запахов и их влияние на человека продолжает вызывать вопросы у ученых. Хотя люди способны различать запахи, неясно, могут ли некоторые из них действовать как химические сигналы, влияющие на поведение или реакции. На данный момент прямые доказательства наличия феромонов у человека отсутствуют. Однако есть косвенные свидетельства, такие как изменения запаха тела в период полового созревания, когда активируются определенные железы, что может намекать на возможную биологическую роль этих ароматов.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред