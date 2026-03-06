Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звезды

"Рокетмену" удалось построить счастливую и крепкую семью.

Элтон Джон дети - как выглядят сыновья музыканта и его мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eltonjohn

У Элтона Джона и Дэвида Ферниша двое сыновей

Семейный фотопортрет звезды разлетелся по Сети

Британский музыкант сэр Элтон Джон и его партнер Дэвид Ферниш вместе уже более 20 лет. Они растят двух сыновей от суррогатной матери - 15-летнего Закари и 13-летнего Элайджу.

Семейный портрет артиста, снятый незадолго Рождества в его поместье, появился в Национальной портретной галерее Лондона в рамках инициативы по возданию уважения личностям, которые внесли вклад в развитие культуры Великобритании, сообщает The Mirror. Кетрин Опи, известный фотограф и давняя подруга сэра Элтона, является автором фотографии.

"Познакомилась с мальчиками и собаками, и после замечательного обеда сделала этот семейный портрет в их библиотеке. Для меня это настоящая честь – фотографировать Элтона, Дэвида, Закари и Элайджу. Для меня этот портрет олицетворяет человечность и то, какой может быть семья", - поделилась Опи.

На презентации портрета присутствовали Элтон Джон и его избранник. На фото можно разглядеть, как сильно выросли Закари и Элайджа.

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

О персоне: Элтон Джон Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

