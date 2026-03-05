Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученых

Как песчаный кот адаптировался к резким перепадам температур и жаркому песку.

https://glavred.info/life/laet-kak-sobaka-i-ohotitsya-na-gadyuk-pochemu-eta-koshka-porazhaet-dazhe-uchenyh-10746461.html Ссылка скопирована

Как маленький хищник охотится на ядовитых гадюк, не рискуя своей жизнью / коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Вы узнаете:

Как кот передвигается бесшумно и оставляет минимум следов

Почему его уши помогают ловить даже мелких грызунов

Что делает барханную кошку "королем пустыни"

Барханная кошка — редкий представитель семейства кошачьих, который искусно прячется в песках Северной Африки и Азии. Ее невероятные адаптации делают этот вид настоящим королем пустыни, о котором до сих пор известно немного.

Главред решил рассказать, чем барханный кот удивляет даже опытных исследователей.

видео дня

Охотничьи способности

Этот маленький хищник, длина тела которого составляет всего 45–57 см, а хвост может быть в 1,5 раза длиннее – от 28 до 35 см. Вес животного колеблется от 1 до 3 кг.

Несмотря на компактные размеры, этот вид является ловким охотником и искусным рытьем нор. Лапы покрыты густой шерстью, которая защищает от горячего песка и позволяет оставлять минимум следов, делая кота практически неуловимым для ученых.

По данным экспертов и материалам IFLScience, барханные кошки населяют пустыни Северной Африки и регионы Азии, включая Пакистан, Казахстан, Сирию и Аравийский полуостров. Они выбирают суровые песчаные ландшафты, где могут прятаться от потенциальных угроз и обеспечивать свое выживание.

Адаптации для выживания в пустыне

Как отмечает автор видео на YouTube-канале "Знай больше", каждый грамм тела барханной кошки настроен на выживание. Густая песчаная шерсть маскирует хищника среди дюн и защищает от резких перепадов температур.

Уникальная особенность — густой мех на подушечках лап, который позволяет бесшумно передвигаться по горячему песку, не оставляя следов.

Большие уши работают как высокотехнологичные локаторы, позволяя коту улавливать самые тонкие звуки, включая движение мелких грызунов или скорпионов под слоем песка.

Питание и водный баланс

Благодаря адаптации к выживанию в пустыне, барханная кошка может месяцами обходиться без воды, получая необходимую влагу из тела добычи. Рацион включает мелких птиц, ящериц и даже ядовитых гадюк, ведь организм кота способен нейтрализовать змеиный яд.

Дневные часы барханные кошки проводят в глубоких норах, активность начинается только на закате солнца. Они ведут одиночный образ жизни, встречаясь с особями противоположного пола только раз в год для продолжения рода. После 60 дней беременности самка рожает от двух до пяти котят, воспитывая их в суровых условиях пустыни.

Статус и охрана вида

Несмотря на выносливость, барханная кошка остается уязвимым видом и занесена в Красную книгу. Ее естественная среда обитания уничтожается, а браконьерство угрожает популяции. Ученые отмечают: этот вид не подходит для содержания в домашних условиях, он – свободный дух пустыни.

Исследования этого скрытого вида продолжаются, ведь многие аспекты его жизни остаются тайной.

Подробнее о маленьком хищнике пустынь смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред