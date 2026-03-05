Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуют

Сергей Кущ
5 марта 2026, 16:08
Выбирая, что подарить девушке на 8 марта, важно помнить, что лучший подарок — это внимание и забота.
Что подарить девушке на 8 марта
Что подарить девушке на 8 марта / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что подарить девушке, жене и маме на 8 марта
  • Универсальные идеи подарков на 8 марта

Международный женский день — отличный повод порадовать близких женщин приятными сюрпризами. Многие мужчины в начале марта задаются вопросом, что подарить девушке на 8 марта, чтобы подарок был не только красивым, но и запоминающимся.

Также не забудьте поздравить любимых - Главред сделал красивые поздравления с 8 марта.

видео дня

При выборе подарка важно учитывать интересы, характер и предпочтения женщины. Хорошо подобранный презент может показать заботу и внимание гораздо лучше дорогих, но безличных вещей.

Романтические подарки для девушки

Самым популярным вариантом остаются романтические подарки. Они помогают создать атмосферу праздника и подчеркнуть чувства.

Среди удачных вариантов:

  • букет любимых цветов;
  • украшения — серьги, браслет или кулон;
  • романтический ужин;
  • сертификат в спа или на массаж;
  • парфюм или косметика.

Такие подарки считаются классикой на 8 марта и редко разочаровывают.

Что подарить жене на 8 марта

Многие мужчины также задумываются, что подарить жене на 8 марта, чтобы сделать праздник особенным. В этом случае стоит выбирать более личные и продуманные подарки.

Хорошей идеей могут стать:

  • ювелирные украшения;
  • гаджеты или аксессуары для телефона;
  • поездка на выходные;
  • фотокнига с семейными воспоминаниями;
  • красивый ужин, приготовленный самостоятельно.

Главное — добавить внимание и теплые эмоции, ведь для жены важен не только подарок, но и забота.

Что подарить маме на 8 марта

Отдельный вопрос — что подарить маме на 8 марта. В этом случае подарок должен быть практичным и душевным.

Популярные идеи:

  • комнатные растения или цветы;
  • набор чая или кофе;
  • бытовая техника для кухни;
  • плед или предметы для уюта дома;
  • семейная фоторамка.

Мамы чаще всего ценят внимание, поэтому даже небольшой, но выбранный с любовью подарок может принести много радости.

Универсальные идеи подарков на 8 марта

Если вы всё ещё не определились с подарком, можно выбрать универсальные варианты, которые подходят большинству женщин.

К таким подаркам относятся:

  • подарочные сертификаты;
  • сладкие наборы;
  • косметические боксы;
  • билеты в театр, кино или на концерт.

Такие презенты позволяют женщине выбрать то, что ей действительно понравится.

Смотрите видео о том, что подарить девушке на праздники:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

8 марта подарки на 8 Марта интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:09Мир
"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

16:51Мир
Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видео

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видео

16:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата

Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата

Последние новости

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

Реклама
16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

Реклама
15:44

Без осадков, но с туманом: какая будет погода в Тернопольской области 6 марта

15:28

Шикарный салат из трех ингредиентов за 10 минут - рецепт

14:57

Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Реклама
12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять