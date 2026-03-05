"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

Телеканал "Суспільне Культура" владеет эксклюзивными правами на показ церемонии "Оскар" в Украине до 2028 года.

Комментатором церемонии будет Алексей Гнатковский / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.media

Кратко:

Кинопремия состоится 15 марта в Лос-Анджелесе

Комментатором церемонии будет актер театра и кино Алексей Гнатковский

Актер театра и кино Алексей Гнатковский станет ведущим предшоу и комментатором трансляции церемонии "Оскар-2026" на телеканале "Суспільне Культура". Кинопремия состоится 15 марта в Лос-Анджелесе.

Предварительная программа начнется в 23:00. В 00:30 зрители смогут увидеть трансляцию с красной дорожки, а сама церемония стартует в 01:00. Синхронный перевод на украинский обеспечат Юрий Мазур и Людмила Дяченко. Перевод на жестовый язык будут выполнять Анфиса Худашова и Лада Соколюк.

Телеканал "Суспільне Культура" владеет эксклюзивными правами на показ церемонии "Оскар" в Украине до 2028 года. Это означает, что именно здесь украинские зрители смогут увидеть и юбилейную, сотую церемонию награждения.

Ведущим нынешней церемонии вновь станет известный американский комик и телеведущий Конан О’Брайен. Среди гостей мероприятия ожидаются такие звёзды, как Эдриен Броуди, Зои Салдана, Хавьер Бардем и Крис Эванс.

Одной из особенностей церемонии станет сокращенное количество музыкальных выступлений. Вживую прозвучат только две из пяти номинированных композиций - "Golden" из анимационного фильма о K-pop-охотнице на демонов и "I Lied to You" из фильма "Грешники".

Именно эта картина, снятая режиссёром Райан Куглер, стала лидером по количеству номинаций - фильм получил сразу 16.

Украинский режиссер Мстислав Чернов в этом году не вошел в список номинантов. Однако в категории документального кино представлен фильм Mr. Body Against Putin ("Мистер Никто против Путина"). Лента рассказывает о работе Павла Таланкина - школьного сотрудника из Челябинска, который документировал административную политику Кремля во время войны против Украины.

Новости кино

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Читайте также:

Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

