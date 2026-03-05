Начинают экономить: 'Флеш' рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

"Флеш" подчеркнул, что ранее враг использовал более дорогие БпЛА.

Россияне используют дешевые дроны на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/serhii_flash

Ключевые тезисы:

Россияне начали применять дешевые разведывательные дроны

На фронте начали массово появляться БпЛА "Молния"

Это произошло из-за эффективной работы зенитных подразделений Сил обороны

Российские войска массово применяют дешевые разведывательные дроны на базе БпЛА "Молния", которые заменили дорогие ударные аппараты. Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов в Telegram.

По его словам, российские войска активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте.

Он подчеркнул, что ранее враг использовал более дорогие БпЛА – "Орланы", "Залы" и "Суперками", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

Бескрестов говорит, что из-за эффективной работы зенитных подразделений Сил обороны эти аппараты активно уничтожались, что вынудило оккупантов искать более экономную замену.

Специалист также добавил, что ежедневно ему присылают до десяти фотографий дронов "Молния", которые стали массово появляться на фронте.

Он отметил, что конфигурация устройств стандартная: камера SIYI ZR10, модуль AI от SIY, меш-модем 1300-1500 МГц мощностью 2х2 Вт. Различие между аппаратами заключается только в свети-езернете.

Новая тактика ударов РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Россия начала применять новую тактику ударов "Шахедами".

По его словам, сейчас дроны летят на предельно малых высотах.

"Украина делает все, чтобы противодействовать атакам. Сейчас ключевая роль переходит к дронам-перехватчикам", - подчеркнул он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Российские дроны - что известно

Как сообщал Главред, ранее российский беспилотник, управляемый через оптическое волокно, долетел до северных окраин Харькова. Такие дроны представляют серьезную технологическую угрозу, поскольку стандартные средства обнаружения против них бессильны.

11 февраля Силы обороны впервые сбили редкий "шахедоподобный" дрон-камикадзе с искусственным интеллектом "Клин". Российский беспилотник перехватили на Ореховском направлении.

Кроме того, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

