'Укутывайтесь плотнее': синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

5 марта порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду.

В четверг, 5 марта, в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду, укутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич", - пошутила Диденко. видео дня

По ее данным, температура воздуха в течение дня ожидается +4...+9 градусов, на юге и западе разогреется до +6...+12, а на северо-востоке будет +1...+4 градуса.

Дождь с мокрым снегом вероятен в Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

В столице завтра, 5 марта, ветер с северо-запада также будет сильным, предупредила Наталья Диденко. Ожидается погода без осадков, а днем термометры максимально покажут +5 градусов.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Укргидрометцентр, 5 марта на востоке и северо-востоке Украины, 6 марта на Левобережье будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории - без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 2-9° тепла.

Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

