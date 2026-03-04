Укр
Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

Руслана Заклинская
4 марта 2026, 12:39
Дипломат рассказал, что пока союзников Кремля сбрасывают одного за другим, Путин способен лишь на "глубокие соболезнования".
Союзники Кремля один за другим исчезают с карты / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org, freepik.com

Ключевые тезисы дипломата:

  • Устранение Хаменеи и атака на Иран – серьезный удар для России
  • Иран перестал поставлять дроны и баллистику россиянам
  • Россия теряет ключевых союзников и не может их защитить

Устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи и хаос в стране являются серьезным ударом для России. Иран был ключевым поставщиком дронов и баллистики российским войскам, но операция США и Израиля ставит крест на этом сотрудничестве. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Именно Иран на первом этапе войны помогал России максимально насытить ее "шахедами", которые впоследствии были доработаны, и появились так называемые Герани. Кроме того, "шахеды" стали символом ирано-российской дружбы против Украины. Теперь на этом будет поставлена точка", - подчеркнул эксперт.

Огрызко подчеркнул, что действия США и Израиля уже нанесли Ирану серьезные потери и стране придется "зализывать раны". Дипломат надеется, что после этих событий ни нынешний режим Ирана, ни любой следующий не сможет восстановить реальное производство или помогать России продолжать войну.

"Для России наступают действительно тяжелые времена. Ведь сначала в Венесуэле устранили друга Путина – Мадуро, с которым у России были прекрасные отношения, потому что благодаря венесуэльской нефти она зарабатывала. Перед этим убрали российского друга Асада в Сирии, где Россия, как ей казалось, закрепилась навечно, но пришлось уйти. Сейчас исчезает очередной друг России – Иран. На очереди, скорее всего, Куба, затем – Никарагуа. Таким образом, ключевые российские партнеры в мире, которые реально могли чем-то помогать России, методично убираются с политической карты", – отметил Огрызко.

По его словам, самым большим ударом для РФ является полная неспособность защитить своих сателлитов. Пока союзники Кремля теряют власть, Путин ограничивается лишь "глубокими соболезнованиями".

"Видим, что все обещания России странам Юга и подписанные документы на самом деле ничего не стоят... Так поступают все политические импотенты, и Путин продолжает демонстрировать, что он именно такой", - добавил Огрызко.

НАТО vs "Ось зла"
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Почему атака США на Иран может усилить позиции РФ в Украине

Удар США и Израиля по Ирану, вероятно, не существенно повлияет на способность России вести войну против Украины, а в некоторых случаях даже может усилить позиции Кремля. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказала берлинский аналитик и эксперт по российско-иранским отношениям Ханна Нотте.

Она отметила, что конфликт нанес репутационный удар России на международной арене, однако вовлечение США в длительное противостояние на Ближнем Востоке может ослабить внимание и давление Запада в отношении войны в Украине.

Нотте также подчеркнула, что нынешняя способность России вести боевые действия против Украины не критически зависит от поддержки Ирана. По ее словам, Россия все еще могла сотрудничать с Ираном над новыми беспилотниками, но массовое производство усовершенствованных "Шахедов" больше не требует иранской помощи, поэтому война против Украины существенно не нарушится.

Ситуация в Иране - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Совет аятолл определил преемником верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи - сына Али Хаменеи, сообщило агентство Iran International.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Киев готов направить украинских военных на Ближний Восток для защиты гражданского населения от иранских ракетных и дроновых атак, если государства региона убедят Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Российский диктатор Владимир Путин провел 2 марта телефонные разговоры с лидерами стран Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. По данным Института изучения войны (ISW), он пытался представить себя посредником, предлагая дипломатическое решение конфликта.

Кроме того, США не планируют длительного военного конфликта с Ираном. Основная цель операции "Эпическая ярость", по словам вице-президента США Джей Ди Венса, заставить Тегеран отказаться от ядерного оружия.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Иран Владимир Путин Путин новости Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
