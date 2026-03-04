Укр
И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

Сергей Кущ
4 марта 2026, 09:15
Жизнь с домашними животными означает, что шерсть будет появляться снова и снова.
Как убрать шерсть с одежды и мебели
Как убрать шерсть с одежды и мебели / Коллаж Главред, фото: pexels.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как убрать шерсть с одежды быстро
  • Как приготовить средство, которое вам поможет

Шерсть домашних животных — одна из самых распространённых проблем для владельцев кошек и собак. Она быстро появляется на одежде, диванах, постельном белье и коврах, особенно в период линьки. Многие ежедневно пользуются пылесосом и роликом для чистки одежды, но даже это не всегда помогает полностью избавиться от шерсти.

Эксперты с express.co поделились простым способом, как избавиться от шерсти домашних животных на одежде и мебели с помощью средства, которое есть почти в каждом доме.

Почему шерсть прилипает к одежде

Основная причина, по которой шерсть животных так трудно удалить, — статическое электричество. Волокна ткани притягивают волосы, из-за чего они буквально "прилипают" к одежде, пледам и обивке мебели.

Особенно заметна проблема на тёмной одежде — шерсть сразу бросается в глаза и портит внешний вид.

Простой способ убрать шерсть с одежды

Чтобы быстро убрать шерсть, можно использовать обычный кондиционер для белья.

Для этого нужно:

  • смешать кондиционер для белья и воду в пропорции 1:3;
  • налить раствор в бутылку с распылителем;
  • слегка опрыскать одежду или ткань;
  • протереть поверхность чистой микрофибровой салфеткой.

Важно не переувлажнять ткань — достаточно лёгкого распыления.

Кондиционер для белья помогает нейтрализовать статическое электричество, из-за которого шерсть прилипает к ткани. После этого волосы легко собираются микрофибровой салфеткой.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных инфографика / Главред

Где ещё работает этот лайфхак

Этот способ подходит не только для одежды. Его можно использовать для очистки:

  • диванов;
  • пледов и одеял;
  • толстовок и пальто;
  • постельного белья.

Лёгкое распыление раствора помогает собрать шерсть даже с плотных тканей, где ролик не всегда справляется.

Перед использованием лучше протестировать раствор на небольшом незаметном участке ткани, особенно если речь идёт о деликатной одежде. Также важно использовать чистую микрофибровую салфетку, чтобы шерсть не переносилась обратно на ткань.

Регулярная уборка и пылесос остаются основными методами борьбы с шерстью, но этот лайфхак помогает быстро привести одежду в порядок перед выходом из дома.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

