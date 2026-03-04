И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

Вы узнаете:
- Как убрать шерсть с одежды быстро
- Как приготовить средство, которое вам поможет
Шерсть домашних животных — одна из самых распространённых проблем для владельцев кошек и собак. Она быстро появляется на одежде, диванах, постельном белье и коврах, особенно в период линьки. Многие ежедневно пользуются пылесосом и роликом для чистки одежды, но даже это не всегда помогает полностью избавиться от шерсти.
Эксперты с express.co поделились простым способом, как избавиться от шерсти домашних животных на одежде и мебели с помощью средства, которое есть почти в каждом доме.
Почему шерсть прилипает к одежде
Основная причина, по которой шерсть животных так трудно удалить, — статическое электричество. Волокна ткани притягивают волосы, из-за чего они буквально "прилипают" к одежде, пледам и обивке мебели.
Особенно заметна проблема на тёмной одежде — шерсть сразу бросается в глаза и портит внешний вид.
Простой способ убрать шерсть с одежды
Чтобы быстро убрать шерсть, можно использовать обычный кондиционер для белья.
Для этого нужно:
- смешать кондиционер для белья и воду в пропорции 1:3;
- налить раствор в бутылку с распылителем;
- слегка опрыскать одежду или ткань;
- протереть поверхность чистой микрофибровой салфеткой.
Важно не переувлажнять ткань — достаточно лёгкого распыления.
Кондиционер для белья помогает нейтрализовать статическое электричество, из-за которого шерсть прилипает к ткани. После этого волосы легко собираются микрофибровой салфеткой.
Где ещё работает этот лайфхак
Этот способ подходит не только для одежды. Его можно использовать для очистки:
- диванов;
- пледов и одеял;
- толстовок и пальто;
- постельного белья.
Лёгкое распыление раствора помогает собрать шерсть даже с плотных тканей, где ролик не всегда справляется.
Перед использованием лучше протестировать раствор на небольшом незаметном участке ткани, особенно если речь идёт о деликатной одежде. Также важно использовать чистую микрофибровую салфетку, чтобы шерсть не переносилась обратно на ткань.
Регулярная уборка и пылесос остаются основными методами борьбы с шерстью, но этот лайфхак помогает быстро привести одежду в порядок перед выходом из дома.
Вам может быть интересно:
- Что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись
- Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак
- Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред