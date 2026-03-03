Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

Дарья Пшеничник
3 марта 2026, 20:41
По словам Кулебы, государство готово продолжать подачу теплоносителя даже до второй половины весны.
Отопление
Когда закончится отопительный сезон / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Украина не спешит завершать отопительный сезон
  • Тепло будут подавать до стабильного потепления
  • Кулеба заявил, что инфраструктура выдержала зимнюю нагрузку

Украина не планирует преждевременно сворачивать отопительный сезон, ведь запасов энергоресурсов достаточно для комфортного прохождения переходного периода. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, подчеркнув, что решения будут приниматься исключительно в соответствии с погодными условиями. Соответствующий ролик с ответом чиновника выложил сайт Новини.LIVE.

видео дня

До каких пор будет включено отопление

Кулеба подчеркнул, что правительство не видит оснований для спешки с отключением тепла в домах. По его словам, батареи будут оставаться горячими до тех пор, пока температура на улице не установится на стабильно весеннем уровне.

При этом он отдельно подчеркнул:

"У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался в соответствии с температурным режимом".

Чиновник уточнил, что государство имеет возможность продолжать подачу теплоносителя даже в апреле. Он отметил, что правительство будет ориентироваться на реальные погодные условия, а не календарные даты. По его словам, система может работать "и до 15 апреля", если этого потребует погода.

Выдержала ли инфраструктура зиму

Подводя итоги работы энергетической и коммунальной сфер, Кулеба отметил, что инфраструктура справилась с нагрузками зимних месяцев. Он подчеркнул, что страна входит в завершающую фазу отопительного сезона в стабильном состоянии и с достаточным запасом ресурсов.

"У нас все готово для того, чтобы завершить стабильное прохождение отопительного сезона, - подытожил вице-премьер.

Отключение отопления: взгляд специалиста на восстановление

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал шансы на восстановление подачи тепла и нормальную работу коммунальных служб Киева после масштабных атак со стороны РФ. Эксперт отметил, что перевод жилых домов на мобильные мини-котельные — процесс далеко не быстрый: для этого необходимы трудоемкие технические меры, которые невозможно реализовать без тщательной подготовки и значительных ресурсов.

Проблемы с отоплением в Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Как ранее писал Главред, в Украине продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление отопительный сезон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

21:53Мир
"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:27Мир
По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Последние новости

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

21:27

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:22

Почему война против Ирана может закончиться через 5 недель: Таран объяснил причинумнение

20:58

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответилВидео

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
20:51

Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

20:41

"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

20:33

Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

19:53

Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко, который находится под следствием, мобилизовали

Реклама
19:43

Россия выбрала новую цель в Украине: нардеп раскрыл, какие города под угрозой

19:32

Стоит ли просеивать муку: шеф-повар удивил объяснением

19:31

Не боятся заморозков: какие культуры можно смело сеять в холодную почву

18:58

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условиеВидео

18:53

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

18:34

Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак

18:27

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война: выживут 2 страны

18:26

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

Реклама
18:00

Почему Киевской Руси никогда не существовало - открытие историка ломает историю РФВидео

17:53

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:52

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.Видео

17:47

Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушахВидео

17:40

В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

Реклама
15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

14:59

Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

14:49

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

14:43

Как сказать на украинском "дурной пример заразителен": малоизвестный вариантВидео

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять