"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

По словам Кулебы, государство готово продолжать подачу теплоносителя даже до второй половины весны.

Когда закончится отопительный сезон / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Украина не спешит завершать отопительный сезон

Тепло будут подавать до стабильного потепления

Кулеба заявил, что инфраструктура выдержала зимнюю нагрузку

Украина не планирует преждевременно сворачивать отопительный сезон, ведь запасов энергоресурсов достаточно для комфортного прохождения переходного периода. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, подчеркнув, что решения будут приниматься исключительно в соответствии с погодными условиями. Соответствующий ролик с ответом чиновника выложил сайт Новини.LIVE.

До каких пор будет включено отопление

Кулеба подчеркнул, что правительство не видит оснований для спешки с отключением тепла в домах. По его словам, батареи будут оставаться горячими до тех пор, пока температура на улице не установится на стабильно весеннем уровне.

При этом он отдельно подчеркнул:

"У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался в соответствии с температурным режимом".

Чиновник уточнил, что государство имеет возможность продолжать подачу теплоносителя даже в апреле. Он отметил, что правительство будет ориентироваться на реальные погодные условия, а не календарные даты. По его словам, система может работать "и до 15 апреля", если этого потребует погода.

Выдержала ли инфраструктура зиму

Подводя итоги работы энергетической и коммунальной сфер, Кулеба отметил, что инфраструктура справилась с нагрузками зимних месяцев. Он подчеркнул, что страна входит в завершающую фазу отопительного сезона в стабильном состоянии и с достаточным запасом ресурсов.

"У нас все готово для того, чтобы завершить стабильное прохождение отопительного сезона, - подытожил вице-премьер.

Отключение отопления: взгляд специалиста на восстановление

Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал шансы на восстановление подачи тепла и нормальную работу коммунальных служб Киева после масштабных атак со стороны РФ. Эксперт отметил, что перевод жилых домов на мобильные мини-котельные — процесс далеко не быстрый: для этого необходимы трудоемкие технические меры, которые невозможно реализовать без тщательной подготовки и значительных ресурсов.

Проблемы с отоплением в Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Как ранее писал Главред, в Украине продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

