"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

Украина не планирует преждевременно сворачивать отопительный сезон, ведь запасов энергоресурсов достаточно для комфортного прохождения переходного периода. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, подчеркнув, что решения будут приниматься исключительно в соответствии с погодными условиями. Соответствующий ролик с ответом чиновника выложил сайт Новини.LIVE.
До каких пор будет включено отопление
Кулеба подчеркнул, что правительство не видит оснований для спешки с отключением тепла в домах. По его словам, батареи будут оставаться горячими до тех пор, пока температура на улице не установится на стабильно весеннем уровне.
При этом он отдельно подчеркнул:
"У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался в соответствии с температурным режимом".
Чиновник уточнил, что государство имеет возможность продолжать подачу теплоносителя даже в апреле. Он отметил, что правительство будет ориентироваться на реальные погодные условия, а не календарные даты. По его словам, система может работать "и до 15 апреля", если этого потребует погода.
Выдержала ли инфраструктура зиму
Подводя итоги работы энергетической и коммунальной сфер, Кулеба отметил, что инфраструктура справилась с нагрузками зимних месяцев. Он подчеркнул, что страна входит в завершающую фазу отопительного сезона в стабильном состоянии и с достаточным запасом ресурсов.
"У нас все готово для того, чтобы завершить стабильное прохождение отопительного сезона, - подытожил вице-премьер.
Отключение отопления: взгляд специалиста на восстановление
Руководитель аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал шансы на восстановление подачи тепла и нормальную работу коммунальных служб Киева после масштабных атак со стороны РФ. Эксперт отметил, что перевод жилых домов на мобильные мини-котельные — процесс далеко не быстрый: для этого необходимы трудоемкие технические меры, которые невозможно реализовать без тщательной подготовки и значительных ресурсов.
Проблемы с отоплением в Украине — новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Как ранее писал Главред, в Украине продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
О персоне: Алексей Кулеба
Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.
