Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

Отпрыски российской певицы не хотят жить в стране-агрессоре.

Дети Валерии уехали из РФ / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Вы узнаете:

Где живут дети певицы Валерии

Почему они уехали из РФ

Дети российской певицы Валерии, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказались жить в стране-агрессоре. Все трое отпрысков артистки с семьями уехали в другую страну, сообщают росСМИ.

Как оказалось, вся семья путинистки сейчас обосновалась в Дубае — городе ОАЭ, который в последнее время находится под постоянными атаками Ирана. Валерия уже купила недвижимость в этой стране, а ее дети перебрались туда на постоянное место жительства.

На связь вышла невестка певицы Лиана, которая пояснила причины переезда. Паре понравился климат в Дубае, и они решили переехать, чтобы обеспечить лучшие условия детям.

Валерия - позиция / фото: t.me, Валерия

"Очень любим Дубай, четыре года назад пробовали, но вернулись, после этого каждый раз возвращались к этому вопросу! В прошлом году после зимовки, решили попробовать снова, плюс зимой с детками, конечно, лучше в тепле", — разъяснила невестка артистки.

Но мечты о спокойной жизни в богатой стране разрушили атаки союзника РФ. Теперь и родственники Валерии просыпаются от взрывов и боятся за свое будущее.

Валерия - семья / фото: t.me, Валерия

"Сейчас обстановка у нас более-менее спокойная! Ночью были взрывы постоянно", — пожаловалась Лиана.

Несмотря на это, дети путинистки не спешат возвращаться в Россию.

Где живут дети Валерии

Все трое детей артистки от брака с Александром Шульгиным обосновались в ОАЭ. Младший сын Арсений живет в Дубае с женой Лианой и детьми. Дочь Анна также переехала в Дубай: оставив попытки построить карьеру певицы, она переключилась на продюсирование и проекты с искусственным интеллектом. Старший сын Артемий, проживший более 20 лет в Швейцарии, присоединился к родным и открыл в Дубае свой офис.

Ранее Главред сообщал, что певица MamaRika откровенно рассказала о критической ситуации в Дубае, где она оказалась заблокирована из-за обострения конфликта. Артистка призналась, что на фоне событий ее состояние и здоровье маленького сына резко ухудшились.

Также инстаблогерша Даша Квиткова, которую уже долгое время подозревают в беременности, раскрыла, чем занимается сейчас. Пока все ждали пополнения в семье Квитковой и Бражко, знаменитость говорила для себя совершенно другие планы.

О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

