Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

Дети российской певицы Валерии, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказались жить в стране-агрессоре. Все трое отпрысков артистки с семьями уехали в другую страну, сообщают росСМИ.
Как оказалось, вся семья путинистки сейчас обосновалась в Дубае — городе ОАЭ, который в последнее время находится под постоянными атаками Ирана. Валерия уже купила недвижимость в этой стране, а ее дети перебрались туда на постоянное место жительства.
На связь вышла невестка певицы Лиана, которая пояснила причины переезда. Паре понравился климат в Дубае, и они решили переехать, чтобы обеспечить лучшие условия детям.
"Очень любим Дубай, четыре года назад пробовали, но вернулись, после этого каждый раз возвращались к этому вопросу! В прошлом году после зимовки, решили попробовать снова, плюс зимой с детками, конечно, лучше в тепле", — разъяснила невестка артистки.
Но мечты о спокойной жизни в богатой стране разрушили атаки союзника РФ. Теперь и родственники Валерии просыпаются от взрывов и боятся за свое будущее.
"Сейчас обстановка у нас более-менее спокойная! Ночью были взрывы постоянно", — пожаловалась Лиана.
Несмотря на это, дети путинистки не спешат возвращаться в Россию.
Где живут дети Валерии
Все трое детей артистки от брака с Александром Шульгиным обосновались в ОАЭ. Младший сын Арсений живет в Дубае с женой Лианой и детьми. Дочь Анна также переехала в Дубай: оставив попытки построить карьеру певицы, она переключилась на продюсирование и проекты с искусственным интеллектом. Старший сын Артемий, проживший более 20 лет в Швейцарии, присоединился к родным и открыл в Дубае свой офис.
О персоне: Валерия
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
