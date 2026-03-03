Укр
Как визуально определить, что яйца испортились: простые советы специалистов

Константин Пономарев
3 марта 2026, 13:47
Эксперты рассказали, как определить испорченные яйца по запаху, внешнему виду и тесту с водой, а также объяснили правила безопасного хранения.
Специалисты рассказали, как определить, что яйца испортились / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Когда яйца уже нельзя есть
  • Где в холодильнике яйца портятся быстрее
  • Как простой тест с водой спасает от отравления

Свежие яйца являются одним из самых популярных продуктов для завтрака, однако даже они могут стать опасными для здоровья при неправильном хранении или истекшем сроке годности.

Специалисты рассказали, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя определить непригодность продукта к употреблению. Об этом пишет Southern Living со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США (USDA).

По данным портала, указанная на упаковке дата продажи предназначена прежде всего для магазинов и контроля запасов. Она не всегда означает, что продукт испорчен. Яйца могут оставаться безопасными для употребления и после этой даты, если соблюдены условия хранения.

Срок годности яиц: когда продукт становится опасным

Срок годности определяет период, в течение которого яйца считаются свежими. По данным USDA, продукты портятся из-за размножения бактерий, что проявляется неприятным запахом, изменением вкуса или текстуры. Если появились такие признаки, употреблять яйца нельзя.

Важно понимать разницу между датой продажи и сроком годности. Первая ориентирована на торговые сети, тогда как срок годности напрямую связан с безопасностью продукта для потребителя.

Испорченные яйца: признаки по запаху и внешнему виду

Эксперты советуют проверять яйца перед приготовлением. Если через скорлупу запах определить невозможно, яйцо следует разбить в отдельную миску и внимательно осмотреть.

Эксперты советуют проверять яйца перед приготовлением
Эксперты советуют проверять яйца перед приготовлением / Фото: Pixabay

Испорченные яйца имеют резкий неприятный запах как в сыром, так и в приготовленном виде. Также стоит обратить внимание на консистенцию белка и желтка. Необычная текстура или мутность могут свидетельствовать о порче.

Тест яйца в воде: как проверить свежесть яиц дома

Один из самых простых способов понять, опасны ли старые яйца, это опустить их в емкость с прохладной водой.

Если яйцо лежит на боку на дне, то значит оно свежее. Если стоит вертикально на дне, то продукт является уже не первой свежести, но обычно еще пригоден к употреблению. Если же яйцо всплывает, значит его лучше выбросить.

Специалисты объясняют, что со временем воздушная камера внутри увеличивается, поэтому оно начинает плавать. Даже если яйцо формально безопасно, рисковать здоровьем не рекомендуется.

Хранение яиц в холодильнике: как продлить свежесть

Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), хранение яиц при температуре ниже 4 °C предотвращает размножение сальмонеллы и помогает продлить срок их хранения.

Специалисты рассказали, как продлить свежесть яиц
Специалисты рассказали, как продлить свежесть яиц / Фото: Pixabay

При этом специалисты не советуют класть яйца на дверцу холодильника, ведь частые перепады температуры при открывании могут способствовать росту бактерий. Лучшим местом для хранения является задняя часть холодильной камеры, где температура наиболее стабильна.

Соблюдение этих правил поможет сохранить свежесть яиц, снизить риск развития бактерий и избежать пищевого отравления.

Ранее Главред писал о том, как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Посторонние ароматы не только портят аппетит, но и могут свидетельствовать о нарушении санитарных норм хранения продуктов. Эксперты рассказали, какие простые привычки помогут сохранить свежесть в холодильнике и избежать появления неприятного запаха.

Также сообщалось о том зачем в СССР массово клали газеты в холодильник. В советском быту было немало странных привычек, которые сегодня выглядят почти абсурдными. Одной из них стало использование газет в холодильниках. На первый взгляд, это кажется бессмысленным, но на самом деле такая практика имела вполне прагматичное объяснение.

Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

03:39

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в РоссииВидео

03:07

Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

