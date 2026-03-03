Укр
На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилось

Анна Косик
3 марта 2026, 13:49
Животное все время вело скрытый образ жизни.
следы норки европейской
Следы редкого хищника обнаружили на снегу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/nizhnednestrovsky

Вы узнаете:

  • Какие следы оставил хищник в Одесской области
  • Какое животное скрытно обитает на территории национального парка

Во время обследования Беляевского участка работники Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области обнаружили следы норки европейской. Об этом сообщили в Facebook парка.

Самое животное увидеть не удалось, так как оно ведет осторожный и скрытый образ жизни. Зато специалисты увидели следы норки на снегу, а именно отпечатки лап.

"Отпечатки лап подтвердили: на этой территории обитает норка европейская — редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины", — говорится в сообщении.

Работники парка добавили, что такая находка стала важным подтверждением того, что природные экосистемы парка остаются пригодными для существования ценных и уязвимых видов.

Напомним, Главред писал, что в конце декабря 2025 года в Одесской области обнаружили редкую птицу, которая живет рядом с людьми. Домового сича заметили в селе Андреево-Ивановка Березовского района.

Ранее сообщалось, что в Украине заметили попугаев родом из Индии и Африки. Они греют друг друга и прячутся в дуплах и на крышах. Больше всего попугаев Крамера живет сейчас в Черновцах, но их видели и в Киеве, и во Львове.

Об источнике: Нижнеднестровский национальный природный парк

Нижнеднестровский национальный природный парк — природоохранная территория, национальный природный парк в Украине, в низовьях реки Днестр. Расположен в пределах Белгород-Днестровского и Одесского районов Одесской области, пишет Википедия.

Нижнеднестровский национальный природный парк входит в десятку лучших национальных природных парков Украины.

