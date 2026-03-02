Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева приобрела недвижимость в этой стране.

Алла Пугачева может поменять место жительства / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева сейчас находится на Кипре

В какую страну она может переехать

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, ранее переехала из Израиля на Кипр.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, недалеко от дома Примадонны на острове ударила иранская ракета по военной базе. Сейчас же воздушное пространство над островом закрыто.

Российский блогер Вадим Манукян заявил, что Пугачева может переехать теперь в Болгарию.

"Мне очевидно, что ее следующий маршрут будет в Болгарию. Они с Максимом готовились, это еще в прошлом году стало известно. Получается интересная схема скитания по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Они в этом поднаторели прилично. Дальше – поездки по Европе. Надо не весну разрешать, а понять, что пора не бегать. Нестабильно становится уже везде", - сказал путинист.

Максим Галкин и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

Напомним, в прошлом году стало известно, что Алла Пугачева купила роскошную виллу в Болгарии, также у нее есть дача под Варной.

Максим Галкин и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

