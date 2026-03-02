Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

Алексей Тесля
2 марта 2026, 16:30
Близость океана сама по себе не гарантирует дождей, решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф.
пустыня
Раскрыты интересные данные о пустынях / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Существование пустыней объясняется сочетанием атмосферных и географических факторов
  • Близость океана сама по себе не гарантирует дождей
  • Решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф

Когда мы думаем о пустыне, обычно представляется особая климатическая зона - бескрайняя суша вдали от морей и океанов.

Однако одни из самых сухих мест планеты находятся как раз у воды, пишет Live Science.

видео дня

Например, Атакама в Чили и Намиб в юго-западной Африке тянутся вдоль побережья. Их существование объясняется сочетанием атмосферных и географических факторов.

Почему у океана может быть почти без осадков, пояснили ученые.

Глобальная циркуляция воздуха

В районе экватора воздух сильно нагревается, поднимается вверх и приносит обильные дожди — поэтому там раскинулась, к примеру, Амазонка. Затем воздушные массы перемещаются к северу и югу и опускаются примерно на широтах 20–40°. Опускаясь, они становятся сухими и подавляют образование облаков. Именно в этих зонах и формируется пояс субтропических пустынь, включая Сахара и Калахари.

Направление ветров

Пассаты уносят влагу в сторону восточных побережий континентов, оставляя западные регионы значительно суше. В случае с Намибом основная часть осадков выпадает дальше на восток, в горных районах, а до побережья влажность почти не доходит.

Холодные океанические течения

Воздух, проходя над холодной водой, охлаждается и становится стабильным — он плохо поднимается вверх, а значит, не образует дождевых облаков. Влага может сохраняться лишь в виде туманов, которые часто окутывают прибрежные зоны таких пустынь.

Эффект "дождевой тени"

Горные хребты перехватывают влагу. Когда влажный воздух сталкивается с горами, он теряет осадки на наветренной стороне. За горами формируется сухая зона. Так, воздушные массы, приносящие дожди в бассейн Амазонки, теряют влагу над Андами, и до тихоокеанского побережья Чили почти ничего не доходит — поэтому Атакама считается одной из самых засушливых территорий Земли.

Особенности прибрежных пустынь

В отличие от внутренних пустынь, они обычно прохладнее и менее подвержены резким температурным колебаниям. Здесь распространены густые туманы, а местные растения и животные приспособились добывать влагу буквально из воздуха. В Намибе, например, некоторые насекомые собирают конденсат с поверхности собственного тела.

Похожие механизмы действуют и в холодных регионах. Большая часть Антарктида — это полярная пустыня: экстремальный холод не позволяет воздуху удерживать влагу, а циркуляция ветров и океанические течения изолируют континент от влажных воздушных масс.

Таким образом, близость океана сама по себе не гарантирует дождей. Решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф — именно их сочетание способно превратить морское побережье в одну из самых сухих зон планеты.

Украина превратится в степи и пустыни: прогноз ученых

Климатические сдвиги в Украине перестали быть лишь гипотезами учёных — их последствия уже ощутимы и напрямую отражаются на аграрном секторе. Для одних областей это открывает дополнительные перспективы, тогда как для других создаёт серьёзные риски и требует быстрой адаптации. Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Институт растениеводства имени В. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:11Война
ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

16:07Украина
Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

15:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Последние новости

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

16:35

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знаетВидео

16:30

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

16:11

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:07

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
16:05

Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

15:43

Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезнойВидео

15:28

Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публикеВидео

15:27

Украинский рынок сигарет с 2022 года сократился почти вдвое

Реклама
15:07

Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

14:52

Кинопремия "Actor Awards-2026": названы лучшие актерские работы в фильмах

14:42

Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - чего теперь ждать УкраинеВидео

14:39

Всегда протянут руку помощи: в какие дни рождаются самые заботливые люди

14:32

Новое название уже нанесли на карты: какой город едва не назвали в честь Ленина

14:15

От тли и даже колорадского жука: какой цветок посадить на огороде от вредителей

13:47

Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

13:43

Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

13:42

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

13:17

"Что-то у них несется": Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа

13:07

В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

Реклама
12:57

Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"Видео

12:43

Ужин на раз-два: паста, от которой все будут в восторгеВидео

12:34

Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину

12:33

"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

12:14

У России есть три сценария прорыва к Одессе: эксперт оценил угрозу захвата города

12:01

В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

11:58

Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

11:54

"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

11:43

Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

11:23

Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

11:10

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

11:04

Один продукт категорически запрещено давать собакам: ветеринар раскрыл правду

11:01

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"Видео

10:56

Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:40

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:29

"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

10:18

Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкойВидео

10:03

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

09:49

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

09:14

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

Реклама
09:13

Не отличить: предательница Лорак показалась с дочерью-копией и мужем

08:47

Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

08:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

08:18

Украина получит новую роль в противодействии Ирану: что предлагают в ВеликобританииВидео

08:12

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

"Есть три кандидата": Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и намекнул на смену власти

06:54

РФ отказалась помогать своему союзнику: Семиволос - об "отмазке" Кремлямнение

06:49

РФ массированно атаковала Кривой Рог дронами, вспыхнули пожары: что известно

05:55

"Нас с Настей тянет": Потап раскрыл, когда вернется в Украину

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять