Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

Вы узнаете:
- Существование пустыней объясняется сочетанием атмосферных и географических факторов
- Близость океана сама по себе не гарантирует дождей
- Решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф
Когда мы думаем о пустыне, обычно представляется особая климатическая зона - бескрайняя суша вдали от морей и океанов.
Однако одни из самых сухих мест планеты находятся как раз у воды, пишет Live Science.
Например, Атакама в Чили и Намиб в юго-западной Африке тянутся вдоль побережья. Их существование объясняется сочетанием атмосферных и географических факторов.
Почему у океана может быть почти без осадков, пояснили ученые.
Глобальная циркуляция воздуха
В районе экватора воздух сильно нагревается, поднимается вверх и приносит обильные дожди — поэтому там раскинулась, к примеру, Амазонка. Затем воздушные массы перемещаются к северу и югу и опускаются примерно на широтах 20–40°. Опускаясь, они становятся сухими и подавляют образование облаков. Именно в этих зонах и формируется пояс субтропических пустынь, включая Сахара и Калахари.
Направление ветров
Пассаты уносят влагу в сторону восточных побережий континентов, оставляя западные регионы значительно суше. В случае с Намибом основная часть осадков выпадает дальше на восток, в горных районах, а до побережья влажность почти не доходит.
Холодные океанические течения
Воздух, проходя над холодной водой, охлаждается и становится стабильным — он плохо поднимается вверх, а значит, не образует дождевых облаков. Влага может сохраняться лишь в виде туманов, которые часто окутывают прибрежные зоны таких пустынь.
Эффект "дождевой тени"
Горные хребты перехватывают влагу. Когда влажный воздух сталкивается с горами, он теряет осадки на наветренной стороне. За горами формируется сухая зона. Так, воздушные массы, приносящие дожди в бассейн Амазонки, теряют влагу над Андами, и до тихоокеанского побережья Чили почти ничего не доходит — поэтому Атакама считается одной из самых засушливых территорий Земли.
Особенности прибрежных пустынь
В отличие от внутренних пустынь, они обычно прохладнее и менее подвержены резким температурным колебаниям. Здесь распространены густые туманы, а местные растения и животные приспособились добывать влагу буквально из воздуха. В Намибе, например, некоторые насекомые собирают конденсат с поверхности собственного тела.
Похожие механизмы действуют и в холодных регионах. Большая часть Антарктида — это полярная пустыня: экстремальный холод не позволяет воздуху удерживать влагу, а циркуляция ветров и океанические течения изолируют континент от влажных воздушных масс.
Таким образом, близость океана сама по себе не гарантирует дождей. Решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф — именно их сочетание способно превратить морское побережье в одну из самых сухих зон планеты.
Украина превратится в степи и пустыни: прогноз ученых
Климатические сдвиги в Украине перестали быть лишь гипотезами учёных — их последствия уже ощутимы и напрямую отражаются на аграрном секторе. Для одних областей это открывает дополнительные перспективы, тогда как для других создаёт серьёзные риски и требует быстрой адаптации. Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Институт растениеводства имени В. Юрьева НААН Сергей Авраменко.
Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".
Об источнике: Live Science
Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.
Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.
Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.
