Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

Близость океана сама по себе не гарантирует дождей, решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф.

Существование пустыней объясняется сочетанием атмосферных и географических факторов

Близость океана сама по себе не гарантирует дождей

Решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф

Когда мы думаем о пустыне, обычно представляется особая климатическая зона - бескрайняя суша вдали от морей и океанов.

Однако одни из самых сухих мест планеты находятся как раз у воды, пишет Live Science.

Например, Атакама в Чили и Намиб в юго-западной Африке тянутся вдоль побережья. Их существование объясняется сочетанием атмосферных и географических факторов.

Почему у океана может быть почти без осадков, пояснили ученые.

Глобальная циркуляция воздуха

В районе экватора воздух сильно нагревается, поднимается вверх и приносит обильные дожди — поэтому там раскинулась, к примеру, Амазонка. Затем воздушные массы перемещаются к северу и югу и опускаются примерно на широтах 20–40°. Опускаясь, они становятся сухими и подавляют образование облаков. Именно в этих зонах и формируется пояс субтропических пустынь, включая Сахара и Калахари.

Направление ветров

Пассаты уносят влагу в сторону восточных побережий континентов, оставляя западные регионы значительно суше. В случае с Намибом основная часть осадков выпадает дальше на восток, в горных районах, а до побережья влажность почти не доходит.

Холодные океанические течения

Воздух, проходя над холодной водой, охлаждается и становится стабильным — он плохо поднимается вверх, а значит, не образует дождевых облаков. Влага может сохраняться лишь в виде туманов, которые часто окутывают прибрежные зоны таких пустынь.

Эффект "дождевой тени"

Горные хребты перехватывают влагу. Когда влажный воздух сталкивается с горами, он теряет осадки на наветренной стороне. За горами формируется сухая зона. Так, воздушные массы, приносящие дожди в бассейн Амазонки, теряют влагу над Андами, и до тихоокеанского побережья Чили почти ничего не доходит — поэтому Атакама считается одной из самых засушливых территорий Земли.

Особенности прибрежных пустынь

В отличие от внутренних пустынь, они обычно прохладнее и менее подвержены резким температурным колебаниям. Здесь распространены густые туманы, а местные растения и животные приспособились добывать влагу буквально из воздуха. В Намибе, например, некоторые насекомые собирают конденсат с поверхности собственного тела.

Похожие механизмы действуют и в холодных регионах. Большая часть Антарктида — это полярная пустыня: экстремальный холод не позволяет воздуху удерживать влагу, а циркуляция ветров и океанические течения изолируют континент от влажных воздушных масс.

Таким образом, близость океана сама по себе не гарантирует дождей. Решающее значение имеют движение атмосферы, температура воды и рельеф — именно их сочетание способно превратить морское побережье в одну из самых сухих зон планеты.

