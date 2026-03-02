Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.

ВСУ продвигаются на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

На Александровском направлении освобождено 9 населенных пунктов

Осуществляется планомерное вытеснение противника из укрепленных позиций

Подразделения группировки Десантно-штурмовых войск ВСУ неустанно давят на противника на Александровском направлении освободили 9 населенных пунктов.

Еще 3 населенных пункта зачищены от противника и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов, сообщили в пресс-центре ДШВ.

Отмечается, что воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают активные наступательные действия на Александровском направлении, навязывая врагу свои условия боя.

В ходе операции осуществляется планомерное и решительное вытеснение противника из укрепленных позиций. Точечными и массированными ударами уничтожается живая сила, вооружение, военная и специальная техника оккупантов.

В соответствии с взвешенным замыслом главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, под четким руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины обеспечена последовательная и эффективная реализация наступательной операции, говорится в сообщении.

Операция осуществлялась в соответствии с определенным планом, а уже через неделю в результате принятых решений и применения технических средств был ограничен доступ вражеских сил к сети Starlink. Это существенно повлияло на ситуационную осведомленность оккупантов и затруднило управление подразделениями на первом этапе, но противник не остановил свои наступательные действия и продолжил двигаться дальше.

Непрерывно и результативно работают подразделения аэроразведки и FPV-расчеты, которые обнаруживают и уничтожают цели, не оставляя врагу ни одного безопасного тыла.

С началом операции (с 29.01.2026 по тч.), потери противника составляют:

Личного состава - 6537, из них:

Безвозвратные - 4355

Санитарные - 2167

Плен - 15О

ВТ - 419, из них:

ББМ - 14

АТ - 242

АС - 49

РСЗО - 2

Средства ПВО - 1

Спец. техника - 6

Мото/квадро - 105

Танки - 7

АртС - 147

БПлА типа Крыло - 611

ПУБПлА - 108.

Прорыв ДШВ: данные военных

Подразделения Вооружённых сил Украины сумели прорвать оборонительные позиции противника на Александровском направлении, в районе административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Особо результативно действовали разведгруппы "CG132" из состава 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

