Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковке

В стандартном положении зеркала служат естественным ограничителем.

https://glavred.info/auto/tolko-odin-sluchay-kogda-nuzhno-skladyvat-zerkala-avto-na-parkovke-10745372.html Ссылка скопирована

Когда нужно складывать зеркала авто / коллаж: Главред. фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Нужно ли складывать зеркала авто на парковке

Как правильно настраивать зеркала

Сейчас во многих автомобилях есть удобная функция складывания боковых зеркал. Водители часто используют ее на парковке, чтобы оставить больше места для других авто. Однако такая привычка имеет и определенные недостатки.

Главред решил разобраться, нужно ли всегда складывать боковые зеркала авто на парковке.

видео дня

Почему не стоит складывать зеркала авто

Телеграм-канал "Справочник водителя" рассказывает, что наличие разложенных зеркал визуально расширяет габариты автомобиля, что заставляет соседей по парковке оставлять большее расстояние при маневрировании.

Так, оставленные в стандартном положении зеркала служат естественным ограничителем, который предотвращает слишком плотную парковку транспортных средств и обеспечивает больше свободного места.

Кроме того, когда остается достаточно места, риск ударов дверцами при их открывании существенно снижается.

"Раскладное зеркало выступает первым барьером, который не позволяет другому водителю приблизить свой автомобиль вплотную. Благодаря такому методу на дверях появляется меньше сколов и царапин во время стоянки", - говорится в сообщении.

Когда стоит складывать зеркала авто

Боковые зеркала стоит складывать, если автомобиль стоит вдоль оживленной проезжей части. Это может защитить от грязи и случайных столкновений с проезжающими мимо автомобилями.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Как настраивать боковые зеркала авто

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, что существуют определенные правила настройки зеркал заднего вида в автомобиле.

По его словам, сначала нужно настраивать левое зеркало. В нем должна быть видна дорога и небольшая часть автомобиля, в соотношении 80% к 20%. А линия горизонта должна проходить посередине зеркала. После этого правое зеркало нужно настроить аналогично.

Как правильно настраивать зеркала заднего вида в автомобиле – видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить машину. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред