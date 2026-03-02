РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

Спасатели и полиция эвакуировали пострадавших из поезда и оказали первую медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия продолжается осмотр последствий атаки

Дрон атаковал пригородный поезд в Криворожском районе

Погиб 75-летний мужчина, девять человек ранены

Среди пострадавших есть дети, эвакуация пассажиров проведена

В день, 2 марта, оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, поразив пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.

По словам премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы:

"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров".

Кулеба добавил, что поезд был немедленно остановлен, пассажиры эвакуированы и им оказана первая медицинская помощь. На место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медики из ближайших станций и депо.

"Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения".

Состояние пострадавших

Также глава областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram сообщил, что во время обстрела произошел пожар. Изначально травмированных было не менее четырех человек, среди них — один крайне тяжело раненый.

"По состоянию на 14:44 количество раненых возросло до пяти. Среди них — 10-летняя девочка. Она будет лечиться амбулаторно. Четырех взрослых госпитализировали".

Позже Ганжа сообщил, что мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. По состоянию на 17:01 количество травмированных возросло до девяти.

"В больницах остаются пять человек. У них в основном осколочные ранения и контузии", — уточнил чиновник.

Обновлено: По состоянию на 18:23 количество травмированных возросло до десяти: в больницы обратился 58-летний мужчина, всего в медучреждениях остаются шесть раненых с преимущественно осколочными ранениями и контузиями.

Информация от полиции

Полиция подтвердила атаку на поезд, уточнив, что беспилотник попал в один из вагонов. Пострадавших эвакуировали при участии девяти полицейских, спасателей ГСЧС и неравнодушных граждан.

Из-за угрозы повторного обстрела бригады экстренной медицинской помощи не смогли оперативно добраться до раненых, поэтому их доставляли на служебных автомобилях полиции.

На месте происшествия продолжается осмотр, фиксация последствий атаки и опрос свидетелей.

Когда Россия может уменьшить атаки по Украине – мнение эксперта

По оценке военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с наступлением более теплой погоды воздушные удары России могут уменьшиться.

"Вероятно, к лету их количество станет меньше, поскольку в теплый период года Россия больше сосредоточится на других целях", – пояснил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что удары по объектам энергетической инфраструктуры не прекратятся.

"Весной их будет меньше, но атаки на энергетические объекты будут продолжаться в течение всего года – весной, летом и осенью 2026-го. Зимой активность сейчас максимально высока", – добавил эксперт.

Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости

Как писал Главред, 27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

Кроме того, в ночь на 2 марта армия РФ массово атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

ночью на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

