Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

Руслан Иваненко
2 марта 2026, 17:33обновлено 2 марта, 18:27
Спасатели и полиция эвакуировали пострадавших из поезда и оказали первую медицинскую помощь на месте.
Шахед, поезд
На месте происшествия продолжается осмотр последствий атаки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/UA_National_Police

Кратко:

  • Дрон атаковал пригородный поезд в Криворожском районе
  • Погиб 75-летний мужчина, девять человек ранены
  • Среди пострадавших есть дети, эвакуация пассажиров проведена

В день, 2 марта, оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, поразив пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.

По словам премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы:

видео дня

"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров".

Кулеба добавил, что поезд был немедленно остановлен, пассажиры эвакуированы и им оказана первая медицинская помощь. На место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медики из ближайших станций и депо.

"Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения".

Состояние пострадавших

Также глава областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram сообщил, что во время обстрела произошел пожар. Изначально травмированных было не менее четырех человек, среди них — один крайне тяжело раненый.

"По состоянию на 14:44 количество раненых возросло до пяти. Среди них — 10-летняя девочка. Она будет лечиться амбулаторно. Четырех взрослых госпитализировали".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Позже Ганжа сообщил, что мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. По состоянию на 17:01 количество травмированных возросло до девяти.

"В больницах остаются пять человек. У них в основном осколочные ранения и контузии", — уточнил чиновник.

Обновлено: По состоянию на 18:23 количество травмированных возросло до десяти: в больницы обратился 58-летний мужчина, всего в медучреждениях остаются шесть раненых с преимущественно осколочными ранениями и контузиями.

Информация от полиции

Полиция подтвердила атаку на поезд, уточнив, что беспилотник попал в один из вагонов. Пострадавших эвакуировали при участии девяти полицейских, спасателей ГСЧС и неравнодушных граждан.

Из-за угрозы повторного обстрела бригады экстренной медицинской помощи не смогли оперативно добраться до раненых, поэтому их доставляли на служебных автомобилях полиции.

На месте происшествия продолжается осмотр, фиксация последствий атаки и опрос свидетелей.

Когда Россия может уменьшить атаки по Украине – мнение эксперта

По оценке военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с наступлением более теплой погоды воздушные удары России могут уменьшиться.

"Вероятно, к лету их количество станет меньше, поскольку в теплый период года Россия больше сосредоточится на других целях", – пояснил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что удары по объектам энергетической инфраструктуры не прекратятся.

"Весной их будет меньше, но атаки на энергетические объекты будут продолжаться в течение всего года – весной, летом и осенью 2026-го. Зимой активность сейчас максимально высока", – добавил эксперт.

Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости

Как писал Главред, 27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.

Кроме того, в ночь на 2 марта армия РФ массово атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.

Напомним,

ночью на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

Читайте также:

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Днепропетровщина Днепропетровская область пассажирские поезда новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:16Мир
РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:33Война
Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головок

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головок

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Последние новости

18:29

В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

18:26

Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

Реклама
17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

16:35

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знаетВидео

16:30

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

16:11

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:07

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

16:05

Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

15:43

Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезнойВидео

15:28

Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публикеВидео

15:27

Украинский рынок сигарет с 2022 года сократился почти вдвое

15:07

Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

Реклама
14:52

Кинопремия "Actor Awards-2026": названы лучшие актерские работы в фильмах

14:42

Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - чего теперь ждать УкраинеВидео

14:39

Всегда протянут руку помощи: в какие дни рождаются самые заботливые люди

14:32

Новое название уже нанесли на карты: какой город едва не назвали в честь Ленина

14:15

От тли и даже колорадского жука: какой цветок посадить на огороде от вредителей

13:47

Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

13:43

Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

13:42

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

13:17

"Что-то у них несется": Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа

13:07

В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

12:57

Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"Видео

12:43

Ужин на раз-два: паста, от которой все будут в восторгеВидео

12:34

Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину

12:33

"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

12:14

У России есть три сценария прорыва к Одессе: эксперт оценил угрозу захвата города

12:01

В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

11:58

Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

11:54

"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

11:43

Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

11:23

Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

Реклама
11:10

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

11:04

Один продукт категорически запрещено давать собакам: ветеринар раскрыл правду

11:01

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"Видео

10:56

Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:40

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:29

"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

10:18

Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкойВидео

10:03

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

09:49

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

09:14

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять