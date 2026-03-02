РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

Кратко:
- Дрон атаковал пригородный поезд в Криворожском районе
- Погиб 75-летний мужчина, девять человек ранены
- Среди пострадавших есть дети, эвакуация пассажиров проведена
В день, 2 марта, оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, поразив пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.
По словам премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы:
"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров".
Кулеба добавил, что поезд был немедленно остановлен, пассажиры эвакуированы и им оказана первая медицинская помощь. На место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и медики из ближайших станций и депо.
"Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения".
Состояние пострадавших
Также глава областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram сообщил, что во время обстрела произошел пожар. Изначально травмированных было не менее четырех человек, среди них — один крайне тяжело раненый.
"По состоянию на 14:44 количество раненых возросло до пяти. Среди них — 10-летняя девочка. Она будет лечиться амбулаторно. Четырех взрослых госпитализировали".
Позже Ганжа сообщил, что мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. По состоянию на 17:01 количество травмированных возросло до девяти.
"В больницах остаются пять человек. У них в основном осколочные ранения и контузии", — уточнил чиновник.
Обновлено: По состоянию на 18:23 количество травмированных возросло до десяти: в больницы обратился 58-летний мужчина, всего в медучреждениях остаются шесть раненых с преимущественно осколочными ранениями и контузиями.
Информация от полиции
Полиция подтвердила атаку на поезд, уточнив, что беспилотник попал в один из вагонов. Пострадавших эвакуировали при участии девяти полицейских, спасателей ГСЧС и неравнодушных граждан.
Из-за угрозы повторного обстрела бригады экстренной медицинской помощи не смогли оперативно добраться до раненых, поэтому их доставляли на служебных автомобилях полиции.
На месте происшествия продолжается осмотр, фиксация последствий атаки и опрос свидетелей.
Когда Россия может уменьшить атаки по Украине – мнение эксперта
По оценке военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с наступлением более теплой погоды воздушные удары России могут уменьшиться.
"Вероятно, к лету их количество станет меньше, поскольку в теплый период года Россия больше сосредоточится на других целях", – пояснил Коваленко.
В то же время он подчеркнул, что удары по объектам энергетической инфраструктуры не прекратятся.
"Весной их будет меньше, но атаки на энергетические объекты будут продолжаться в течение всего года – весной, летом и осенью 2026-го. Зимой активность сейчас максимально высока", – добавил эксперт.
Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости
Как писал Главред, 27 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами Запорожье. В результате российского удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток.
Кроме того, в ночь на 2 марта армия РФ массово атаковала дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.
Напомним,
ночью на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".
О персоне: Алексей Кулеба
Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.
