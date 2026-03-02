Укр
  Сад и огород

От тли и даже колорадского жука: какой цветок посадить на огороде от вредителей

Сергей Кущ
2 марта 2026, 14:15
Растение выделяет специфический аромат, который действует как естественный репеллент.
Какой цветок посадить на огороде от вредителей
Какой цветок посадить на огороде от вредителей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда и как сеять бархатцы
  • Где сажать бархатцы для максимального эффекта

С приходом тепла на грядках активизируются вредители. Уже в апреле–мае, когда температура почвы достигает примерно 14 °C, появляется колорадский жук, а в июне и июле его личинки начинают активно уничтожать листья овощных культур. В этот период особенно важно задуматься, какой цветок посадить на огороде от вредителей, чтобы защитить урожай без лишней химии.

Опытные дачники давно знают простой и эффективный способ — посадить бархатцы.

Почему бархатцы защищают огород от вредителей

Бархатцы (их ещё называют вонючками или чернобривцами) — не только декоративные цветы для клумбы. Это один из лучших природных защитников овощных грядок, пишет Interia Kobieta. Растение выделяет специфический аромат, который действует как естественный репеллент.

Бархатцы отпугивают:

  • тлю;
  • муравьёв;
  • овощных мух;
  • корневых нематод;
  • частично колорадского жука.

Особенно ценным считается их воздействие на почвенных нематод. Бархатцы привлекают вредителей к своим корням, после чего выделяют вещества, токсичные для них. Со временем численность паразитов в почве заметно сокращается.

Именно поэтому, если вы ищете, какой цветок отпугивает вредителей на огороде, бархатцы — один из самых эффективных вариантов.

активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Где сажать бархатцы для максимального эффекта

Чтобы защита работала, важно правильно разместить растения. Бархатцы можно высаживать прямо между овощными рядами или по периметру грядки. Они создают естественный барьер, который снижает риск повреждения листьев и корней.

Лучше всего бархатцы работают рядом с:

  • капустой, брокколи и цветной капустой;
  • фасолью;
  • томатами;
  • морковью;
  • луком-пореем;
  • картофелем;
  • клубникой и земляникой.

Такое соседство помогает уменьшить количество вредителей и сохранить урожай.

Когда и как сеять бархатцы

Если вы решили посадить цветы от вредителей на огороде, начинать можно с рассады. Посев на рассаду проводят в конце февраля – марте. В открытый грунт бархатцы высевают в середине мая, когда минует угроза заморозков.

Растения высаживают на расстоянии 10–20 см друг от друга. Они неприхотливы, устойчивы к засухе и не требуют частых подкормок. Благодаря способности накапливать влагу бархатцы легко переносят жаркую погоду.

Дополнительные преимущества бархатцев

Помимо защиты от вредителей, бархатцы привлекают пчёл и бабочек, что улучшает опыление. Они могут использоваться как живая мульча, украшая грядки с лета до осени.

Если вы хотите знать, какой цветок посадить на огороде от вредителей без применения инсектицидов, бархатцы станут универсальным и доступным решением.

Правильное соседство культур — один из самых эффективных способов сохранить урожай. Бархатцы не только украсят участок, но и помогут защитить овощи от тли, нематод и других опасных вредителей.

Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в разных аспектах жизни.

Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и вовлекающим ресурсом для женской аудитории в Польше.

