Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

Морозы повреждают корни и древесину. Как поэтапно подкармливать сад весной, чтобы избежать истощения деревьев и потери урожая.

Чем подкормить плодовые деревья / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем подкормить плодовые деревья после морозной зимы

Как помочь деревьям после морозов

Нынешняя зима оказалась холоднее климатической нормы, что стало серьезным испытанием для плодовых деревьев. Сильные морозы могут вызвать разрывы тканей в древесине и повреждение корневой системы. Чтобы сад не только выжил, но и дал хороший урожай, стандартного ухода может быть недостаточно.

Главред советует соблюдать четкую последовательность подкормки весной.

Главная ошибка после зимы

Как рассказывают на канале "Дача Агронома", многие садоводы сразу после таяния снега вносят азотные удобрения — селитру или мочевину. Это может навредить.

После морозов дерево имеет внутренние повреждения. Если стимулировать активный рост зеленой массы до восстановления тканей, растение истощается, что снижает его устойчивость и урожайность.

Первая задача весны — восстановление, а не быстрый рост.

Первый этап: фаза "зеленого конуса"

Подкормку проводят тогда, когда почки только начинают раскрываться. Это сигнал, что корневая система уже активна.

Чем подкармливать

На этом этапе избегаем азота. Нужны фосфор и калий.

Самый простой вариант — настой древесной золы.

Рецепт

0,5 л золы залить водой;

настоять 24 часа;

перед использованием добавить стакан уксуса (для лучшего усвоения элементов).

Норма: 1 ведро раствора на 1 м² приствольного круга.

Удобрения лучше вносить в жидком виде, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням.

Видео о том, как помочь деревьям после морозов, можно посмотреть здесь:

Второй этап: появление полноценного листа

Когда лист полностью развернулся, можно добавить умеренное количество азота.

Чем подкармливать

Подойдет нитроаммофоска.

Дозировка: примерно 40 г на ведро воды.Норма внесения: 1 ведро на 1 м² приствольного круга.

Третий этап: через 10–14 дней

Через 10–14 дней после второй подкормки можно переходить к органике с более высоким содержанием азота.

Варианты:

раствор куриного помета;

коровяк;

компост.

Для компоста: 1 ведро на 1 м².

Важное правило

Во время цветения никаких подкормок проводить нельзя — ни корневых, ни внекорневых. В этот период дерево должно сосредоточиться на формировании цветов и завязи.

Соблюдение правильной последовательности поможет деревьям быстрее восстановиться после холодной зимы и сформировать прочную основу для будущего урожая.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

