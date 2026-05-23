Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

Инна Ковенько
23 мая 2026, 18:41
Рассказываем, почему даже крепкие на вид кусты могут сбрасывать завязи и как этого избежать во время цветения
Почему опадают завязи на помидорах — что делать, чтобы не опадали цветы

  • Почему у помидоров опадает завязь
  • Что делать, чтобы не опадали цветы на помидорах

Опадение завязей на помидорах в период цветения — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются огородники. На вид кусты могут быть крепкими и здоровыми, но мелкие плоды внезапно засыхают и осыпаются.

Главред расскажет, какие условия выращивания чаще всего приводят к опадению завязей и как правильно ухаживать за кустами, чтобы сохранить урожай

Влияние температуры

Томаты очень чувствительны к колебаниям погоды. Если ночная температура опускается ниже +15 °C или дневная превышает +32 °C, растение испытывает стресс и отказывается удерживать завязи. В теплицах это случается особенно часто: жаркие дни без проветривания или резкие ночные похолодания становятся критическими, пишет Zaxid.net. Чтобы избежать проблемы, теплицу нужно регулярно проветривать, а в открытом грунте — защищать растения от резких похолоданий.

Что любят и чего не любят томаты
Полив и влага

Неравномерное увлажнение почвы — одна из главных причин опадения завязей. Пересушивание или избыток воды одинаково вредны. Растение не может стабильно формировать плоды, когда почва то пересыхает, то переувлажняется. Поливать нужно регулярно, теплой водой, избегая резких перепадов. Особенно опасно в жару использовать холодную воду, ведь это вызывает стресс у корней.

Питание и удобрения

Для нормального развития плодов томатам нужны калий, фосфор, кальций и магний. Если этих элементов не хватает, растение отбрасывает часть завязей, чтобы сберечь силы. В то же время избыток азота приводит к другой проблеме: кусты активно наращивают листву, но плодов образуется мало. Поэтому во время цветения важно применять сбалансированные удобрения, которые поддерживают именно плодоношение.

Опыление

В теплицах часто возникает проблема слабого опыления. Высокая влажность и застой воздуха мешают пыльце переноситься между цветками. Если насекомых нет, завязи осыпаются. Рекомендуем проветривать теплицу и слегка встряхивать цветущие кусты в первой половине дня, когда пыльца наиболее активна.

Густота посадок

Когда кусты растут слишком близко, им не хватает света и вентиляции. Внутри растений скапливается влага, что создает благоприятные условия для грибковых болезней. Правильное формирование кустов, удаление лишних пасынков и нижних листьев помогает направить силы на плоды, а не на лишнюю зелень.

Как сажать томаты
Болезни и вредители

Фитофтора, серая гниль, белокрылка и тля — основные враги томатов в период цветения. Ослабленные инфекциями растения часто сбрасывают завязи. Регулярный осмотр и профилактические обработки значительно повышают шансы сохранить урожай.

Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net — это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

