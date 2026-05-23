Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

Нанесены удары по целям РФ

Служба безопасности Украины и Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили эшелон и резервуары с горючим оккупантов РФ.

Также поражены склады материально-технического обеспечения, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины, сообщает СБУ.

"Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ поразили очередной вражеский эшелон и резервуары с горючим, а также полевые склады БК, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ устанавливали точные координаты целей, после чего СБС наносили высокоточные удары дронами "FirePoint-2" по объектам оккупантов во временно оккупированных Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северскодонецком и Сватовском районах области.

"В результате операций уничтожен пункт дислокации личного состава врага, ремонтная база, где обслуживались вражеские БПЛА, здание оккупационной "полиции", а также значительное количество техники и запасов горючего противника", – рассказали в спецслужбе.

Отмечается, что потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными.

Спутниковыми системами мониторинга были зафиксированы масштабные пожары после поражений.

Пожар на российском военном аэродроме под Липецком привёл к уничтожению двух истребителей — Су-30 и Су-27. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно информации ведомства, к произошедшему могут быть причастны подпольные группы, действующие на территории России. Как утверждается, операция готовилась около двух недель: за это время участникам удалось проникнуть на территорию аэродрома, преодолеть систему охраны и уничтожить боевые самолёты прямо в ангарах.

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

