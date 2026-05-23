Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

Главное:
- Взорван эшелон и резервуары с горючим оккупантов РФ
- В результате операций уничтожен пункт дислокации личного состава РФ
Служба безопасности Украины и Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили эшелон и резервуары с горючим оккупантов РФ.
Также поражены склады материально-технического обеспечения, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины, сообщает СБУ.
"Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ поразили очередной вражеский эшелон и резервуары с горючим, а также полевые склады БК, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ устанавливали точные координаты целей, после чего СБС наносили высокоточные удары дронами "FirePoint-2" по объектам оккупантов во временно оккупированных Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северскодонецком и Сватовском районах области.
"В результате операций уничтожен пункт дислокации личного состава врага, ремонтная база, где обслуживались вражеские БПЛА, здание оккупационной "полиции", а также значительное количество техники и запасов горючего противника", – рассказали в спецслужбе.
Что известно о потерях РФ
Отмечается, что потери врага в живой силе составили более 80 человек убитыми и ранеными.
Спутниковыми системами мониторинга были зафиксированы масштабные пожары после поражений.
Удары по целям РФ - подробности
Пожар на российском военном аэродроме под Липецком привёл к уничтожению двух истребителей — Су-30 и Су-27. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Согласно информации ведомства, к произошедшему могут быть причастны подпольные группы, действующие на территории России. Как утверждается, операция готовилась около двух недель: за это время участникам удалось проникнуть на территорию аэродрома, преодолеть систему охраны и уничтожить боевые самолёты прямо в ангарах.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Стоит также прочитать:
- Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны
- В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ
- Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред