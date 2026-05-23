Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" Кремлю

Что сказал Петр Павел:

РФ использует опасные маневры в акваториях Черного и Балтийского морей

Отсутствие жесткой реакции со стороны НАТО может подтолкнуть РФ к дальнейшей эскалации

Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно продемонстрировать более решительную позицию в ответ на действия России у восточных границ Альянса.

В интервью The Guardian он призвал союзников "показать зубы" Москве и не оставлять без реакции постоянные провокации.

По словам чешского лидера, Россия систематически проверяет готовность НАТО к ответным действиям, действуя на грани, но не переходя порог, который автоматически запускает действие пятой статьи Вашингтонского договора. Павел подчеркнул, что Кремль хорошо изучил механизмы Альянса после аннексии Крыма и использует это в своей стратегии давления.

Президент Чехии отметил, что НАТО необходимо применять более решительные и даже асимметричные меры, иначе Москва может усилить агрессивное поведение. Он также выразил обеспокоенность недостаточной, по его мнению, готовностью США продолжать жесткое давление на Россию, хотя воздержался от прямой критики президента США Дональда Трампа.

Павел напомнил, что ранее уже заявлял о снижении доверия к НАТО на фоне последних политических решений Вашингтона, однако сейчас отказался развивать эту тему. Вместо этого он сосредоточился на необходимости единства внутри Альянса.

По его словам, Россия регулярно использует опасные маневры в воздухе и в акваториях Черного и Балтийского морей, включая сближения с военными кораблями и нарушения воздушного пространства.

"Когда я спросил их, почему они совершают провокационные действия в воздухе, сближения или пролеты над военными кораблями в Черном или Балтийском море, их ответ был: "Потому что мы можем". Именно такое поведение мы и допустили", – сказал он.

Чешский президент считает, что чрезмерная ставка исключительно на дипломатию может привести к ослаблению НАТО и создать впечатление нерешительности. Он подчеркнул, что Россия "понимает прежде всего язык силы", особенно если за заявлениями следуют конкретные действия.

Павел допустил, что в случае продолжения нарушений воздушного пространства НАТО союзникам придется рассматривать возможность уничтожения беспилотников или даже пилотируемых самолетов, если ситуация станет критической.

Кроме того, он предложил подумать над асимметричными мерами давления, не связанными с человеческими жертвами. В частности, речь идет о потенциальном ограничении доступа к интернету, спутниковым системам или дополнительном отключении российских банков от международной финансовой инфраструктуры.

По мнению президента Чехии, отсутствие жесткой реакции со стороны НАТО может подтолкнуть Россию к дальнейшей эскалации.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Россия может готовить провокации в Болгарии

Бывший советник правительства Чехии по вопросам нацбезопасности Томаш Пояр заявлял, что Россия способна осуществить военное нападение на одну из стран НАТО, но место потенциального удара может оказаться совсем не там, где его традиционно ожидают.

"Мы всегда смотрим в первую очередь на самые слабые звенья и сосредотачиваемся на представлении, что если Россия когда-нибудь решит проверить единство НАТО, то сделает это именно в Балтии. Возможно, стоит задуматься, не произойдет ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным", — добавил он.

В частности, Пояр обратил внимание на Болгарию — страну НАТО, которая тратит на оборону меньше, чем балтийские союзники. По его мнению, эта страна потенциально привлекательна для российских провокаций.

Угроза РФ для НАТО — что известно

Как сообщал Главред, Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что вероятность проведения Российской Федерацией провокации в странах Балтии достаточно высока. В России уже происходят определенные действия, которые можно рассматривать как предпосылки или подготовку к такого рода наступлению или ограниченной провокационной операции.

Также известно, что спецслужбы страны-агрессора России начали масштабную операцию по картографированию критической инфраструктуры Швеции. Кремль готовит почву для реальных диверсий и саботажа.

О персоне: Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

