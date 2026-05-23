Держится за две цели: в ISW сказали, почему Путин не готов завершить войну

Путин по-прежнему хочет завершить войну на своих условиях.

https://glavred.info/war/derzhitsya-za-dve-celi-v-isw-skazali-pochemu-putin-ne-gotov-zavershit-voynu-10767101.html Ссылка скопирована

Чего добивается Кремль в войне / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Потери РФ значительно превышают достижения

Часть элиты РФ понимает, что война зашла в тупик

Путин не готов к уступкам Украине

Украина препятствует продвижению российской оккупационной армии на фронте. Часть российской элиты уже осознает, что война идет не очень хорошо, но Кремль остается верным своим первоначальным военным целям. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики сослались на анализ Агентства оборонной разведки США (DIA) о недавних территориальных завоеваниях Украины после потери оккупантами доступа к Starlink в начале февраля 2026 года.

видео дня

Отмечается, что интенсификация ударных кампаний Украины на большие и средние расстояния также привела к росту экономических, военных и человеческих потерь в России, которые являются очень непропорциональными по отношению к достигнутому.

В ISW со ссылкой на Blomberg подчеркивают, что некоторые высокопоставленные чиновники Кремля считают, что война в Украине зашла в тупик и не имеет четкого решения. Однако Путин все еще хочет решить войну на своих условиях.

Так, по мнению аналитиков, российский диктатор стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области к концу 2026 года.

"Отчет Bloomberg согласуется с давней оценкой ISW, что Владимир Путин по-прежнему не готов идти на уступки на поле боя", — подытожили в ISW.

Россия меняет цели войны

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что российская пропаганда постепенно меняет свои заявленные цели в войне против Украины, адаптируя их к реалиям, складывающимся на поле боя.

По его словам, первоначальный российский нарратив о "Киеве за три дня" впоследствии сменился тезисом о необходимости захвата Донбасса любой ценой.

"Время идет, и под влиянием неприятной для них реальности (для россиян — ред.), с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят", — подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, издание Bloomberg писало, что кремлевский диктатор не хочет продолжать войну в Украине, однако рассматривает ее окончание до конца года только на условиях, выгодных для РФ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что в войне России против Украины наступает переломный момент. Для достижения мира необходимо сосредоточиться на трех важных элементах: дипломатии, давлении и силе.

В то же время руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявлял, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин стоит перед трудным выбором в контексте войны против Украины, поскольку российская армия не способна осуществить значительный прорыв на фронте, а западные санкции постепенно истощают ресурсы страны.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред