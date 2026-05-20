Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогноз

Эксперт считает, что, несмотря на отдельные призывы в Европе к смягчению политики в отношении России, позиция ЕС по поддержке Украины вряд ли изменится.

https://glavred.info/war/budet-li-evropa-zastavlyat-ukrainu-prekratit-bit-po-rossii-ekspert-dal-prognoz-10766420.html Ссылка скопирована

Эксперт спрогнозировал, будет ли ЕС оказывать давление на Украину с целью ограничения ударов по России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Европа в ближайшее время не будет давить на Украину из-за ударов по России

Общая позиция ЕС вряд ли изменится при фон дер Ляйен

Страны Европы в ближайшее время вряд ли будут давить на Украину, чтобы ограничить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью Главреду рассказал Максим Гардус, специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand.

По его словам, даже на примере Германии видно, что федеральное правительство и большинство в парламенте не присоединяются к кампании давления на Украину с целью ограничения ударов по российской энергетической инфраструктуре, хотя в среднесрочной перспективе такие изменения не исключаются.

видео дня

"Европа — это 27 стран, и где-то постоянно проходят выборы. Где-то проукраинское правительство может пасть даже без выборов, а на его место может прийти антиукраинское или пророссийское правительство. Поэтому в каждый конкретный момент времени всегда найдется какая-то страна на континенте, которая будет говорить, что нужно вернуться к "нормальным" отношениям с Россией", — отметил он.

Гардус отметил, что на общеевропейском уровне кардинального пересмотра этой позиции пока ожидать сложно. Европарламент и Еврокомиссия были сформированы относительно недавно, и, по его словам, до завершения каденции Урсулы фон дер Ляйен она, вероятно, будет сохранять жесткую антироссийскую позицию без признаков ее пересмотра.

"Поэтому отдельные голоса о том, что нужно снять санкции или не бить по России, будут усиливаться. Но изменится ли общая европейская позиция? Вряд ли", — подытожил он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Смотрите видеоинтервью Максима Гардуса Главреду о риске энергокризиса в Европе:

Удары по российским НПЗ — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, удар по НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и нефтебазе "Ярославль-3" стал одним из самых масштабных за последнее время, ведь Силы обороны повредили четыре резервуара общим объемом 140 тысяч кубометров. После атаки на объектах вспыхнули масштабные пожары. В Генштабе подчеркнули, что эти цели обеспечивают военную инфраструктуру РФ.

Напомним, удары по российским НПЗ могут вызвать эффект домино для нефтяной отрасли РФ, поскольку Кремль рискует потерять не только экспортные возможности, но и часть нефтедобывающей инфраструктуры. Эксперт Максим Гардус пояснил, что консервация скважин в случае остановки переработки способна вызвать долгосрочные проблемы для российской экономики.

В то же время остановка Московского и Рязанского НПЗ после атак дронов уже заставила российские предприятия временно прекратить переработку топлива. Reuters писало, что заводы были вынуждены приостановить работу для проверки оборудования и оценки последствий ударов.

Другие новости:

О личности: Максим Гардус Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред