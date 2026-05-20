Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результат

Раскрыты правила выращивания огурцов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Огурцы традиционно относятся к теплолюбивым растениям и любят солнечную погоду с регулярным поливом. Они крайне чувствительны к холодам и заморозкам.

Поэтому сажать их следует только тогда, когда температура почвы стабильно держится на уровне около 21 °C, примерно через две недели после последних заморозков, идет речь в материале Главреда.

Когда проводить первую подкормку

Первая подкормка огурцов проводится в момент высадки рассады или при появлении трёх настоящих листьев, если вы сеяли семена сразу в открытый грунт. Подкормка помогает растениям быстрее укорениться и начать активный рост.

Подкормка огурцов в открытом грунте

Для подкормки после высадки в грунт подходят:

Органические удобрения:

Настои трав

Раствор куриного помёта

Раствор коровяка

Минеральные удобрения:

Мочевина

Аммиачная селитра

Кальциевая селитра

Подкормка огурцов в парнике

В парнике важно обеспечить крепкий стебель и здоровое развитие растения.

Первая подкормка: через 14 дней после посева (10 г удобрения на 10 л воды).

через 14 дней после посева (10 г удобрения на 10 л воды). Вторая подкормка: при появлении бутонов (30 г на 10 л воды).

Подкормка в период плодоношения

Когда огурцы начинают плодоносить, подкормки делают каждые 7–10 дней после полива.

Органические варианты: настои трав, куриного помёта, коровяка.

настои трав, куриного помёта, коровяка. Минеральные: аммиачная селитра, кальциевая селитра, монофосфат калия, сульфат калия.

Регулярные подкормки помогают поддерживать рост и качество плодов.

Полив огурцов

В начале роста важно не переливать: для всходов или рассады используют примерно 4–5 л воды на 1 м² каждые 4 дня.

Когда кусты начинают цвести, полив нужно проводить осторожно, чтобы капли не попадали на нежные лепестки.

Ранее Главред писал о том, что нельзя делать после посадки огурцов. Эксперты советуют высаживать огурцы вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс для растений.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему у огурцов желтеют и сохнут листья. Если листья огурцов меняют цвет, это может быть признаком болезни или недостатка питательных веществ.

Об источнике: Youtube-канал Зеленая планета У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео. Канал посвящен секретам садоводства и огородничества. "Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор.

