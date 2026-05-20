Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результат

Вы узнаете:
- Когда проводить первую подкормку
- Подкормка огурцов в открытом грунте
- Полив огурцов - важные советы
Огурцы традиционно относятся к теплолюбивым растениям и любят солнечную погоду с регулярным поливом. Они крайне чувствительны к холодам и заморозкам.
Поэтому сажать их следует только тогда, когда температура почвы стабильно держится на уровне около 21 °C, примерно через две недели после последних заморозков, идет речь в материале Главреда.
Когда проводить первую подкормку
Первая подкормка огурцов проводится в момент высадки рассады или при появлении трёх настоящих листьев, если вы сеяли семена сразу в открытый грунт. Подкормка помогает растениям быстрее укорениться и начать активный рост.
Подкормка огурцов в открытом грунте
Для подкормки после высадки в грунт подходят:
Органические удобрения:
- Настои трав
- Раствор куриного помёта
- Раствор коровяка
Минеральные удобрения:
- Мочевина
- Аммиачная селитра
- Кальциевая селитра
Подкормка огурцов в парнике
В парнике важно обеспечить крепкий стебель и здоровое развитие растения.
- Первая подкормка: через 14 дней после посева (10 г удобрения на 10 л воды).
- Вторая подкормка: при появлении бутонов (30 г на 10 л воды).
Подкормка в период плодоношения
Когда огурцы начинают плодоносить, подкормки делают каждые 7–10 дней после полива.
- Органические варианты: настои трав, куриного помёта, коровяка.
- Минеральные: аммиачная селитра, кальциевая селитра, монофосфат калия, сульфат калия.
Регулярные подкормки помогают поддерживать рост и качество плодов.
Полив огурцов
- В начале роста важно не переливать: для всходов или рассады используют примерно 4–5 л воды на 1 м² каждые 4 дня.
- Когда кусты начинают цвести, полив нужно проводить осторожно, чтобы капли не попадали на нежные лепестки.
Смотрите видео - как выращивать огурцы:
В видео автор делится подборкой лучших гибридов и сортов овощей, которые, по его мнению, демонстрируют выдающиеся результаты.
Он отмечает, что эти семена подходят тем, кто хочет получить гарантированную всхожесть и высокий урожай в своём огороде. Кроме семян, на платформе можно найти весь необходимый ассортимент для ухода за растениями.
Ранее Главред писал о том, что нельзя делать после посадки огурцов. Эксперты советуют высаживать огурцы вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс для растений.
Напомним, ранее сообщалось о том, почему у огурцов желтеют и сохнут листья. Если листья огурцов меняют цвет, это может быть признаком болезни или недостатка питательных веществ.
Вам может быть интересно:
- Что делать со скошенной травой: 4 правила от опытных садоводов
- Большие гроздья смородины без потерь: эксперт раскрыл чем подкормить кусты в мае
- Бесплатная альтернатива химии: как приготовить эффективное зеленое удобрение
Об источнике: Youtube-канал Зеленая планета
У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео.
Канал посвящен секретам садоводства и огородничества.
"Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор.
Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред