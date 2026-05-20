Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результат

Алексей Тесля
20 мая 2026, 18:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первая подкормка огурцов проводится в момент высадки рассады или при появлении трёх настоящих листьев.
огурец
Раскрыты правила выращивания огурцов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда проводить первую подкормку
  • Подкормка огурцов в открытом грунте
  • Полив огурцов - важные советы

Огурцы традиционно относятся к теплолюбивым растениям и любят солнечную погоду с регулярным поливом. Они крайне чувствительны к холодам и заморозкам.

Поэтому сажать их следует только тогда, когда температура почвы стабильно держится на уровне около 21 °C, примерно через две недели после последних заморозков, идет речь в материале Главреда.

видео дня

Когда проводить первую подкормку

Первая подкормка огурцов проводится в момент высадки рассады или при появлении трёх настоящих листьев, если вы сеяли семена сразу в открытый грунт. Подкормка помогает растениям быстрее укорениться и начать активный рост.

Подкормка огурцов в открытом грунте

Для подкормки после высадки в грунт подходят:

Органические удобрения:

  • Настои трав
  • Раствор куриного помёта
  • Раствор коровяка

Минеральные удобрения:

  • Мочевина
  • Аммиачная селитра
  • Кальциевая селитра

Подкормка огурцов в парнике

В парнике важно обеспечить крепкий стебель и здоровое развитие растения.

  • Первая подкормка: через 14 дней после посева (10 г удобрения на 10 л воды).
  • Вторая подкормка: при появлении бутонов (30 г на 10 л воды).

Подкормка в период плодоношения

Когда огурцы начинают плодоносить, подкормки делают каждые 7–10 дней после полива.

  • Органические варианты: настои трав, куриного помёта, коровяка.
  • Минеральные: аммиачная селитра, кальциевая селитра, монофосфат калия, сульфат калия.

Регулярные подкормки помогают поддерживать рост и качество плодов.

Полив огурцов

  • В начале роста важно не переливать: для всходов или рассады используют примерно 4–5 л воды на 1 м² каждые 4 дня.
  • Когда кусты начинают цвести, полив нужно проводить осторожно, чтобы капли не попадали на нежные лепестки.

Смотрите видео - как выращивать огурцы:

В видео автор делится подборкой лучших гибридов и сортов овощей, которые, по его мнению, демонстрируют выдающиеся результаты.

Он отмечает, что эти семена подходят тем, кто хочет получить гарантированную всхожесть и высокий урожай в своём огороде. Кроме семян, на платформе можно найти весь необходимый ассортимент для ухода за растениями.

Ранее Главред писал о том, что нельзя делать после посадки огурцов. Эксперты советуют высаживать огурцы вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс для растений.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему у огурцов желтеют и сохнут листья. Если листья огурцов меняют цвет, это может быть признаком болезни или недостатка питательных веществ.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал Зеленая планета

У Youtube-канала Зеленая планета более 1,5 млн подписчиков и более 1,2 видео.

Канал посвящен секретам садоводства и огородничества.

"Главная цель нашего канала - помочь в выращивании достойных урожаев", - отмечает автор.

Также под своими видео он поддерживает сборы для ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:41Война
Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

19:10Мнения
Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Последние новости

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Реклама
18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

Реклама
17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

15:10

Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивилаВидео

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Реклама
14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять