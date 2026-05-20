Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны. Анализ ДНК неожиданно раскрыл тайну царской гробницы в Микенах.

Художник восстановил внешность женщины бронзового века / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Археологи и генетики пересмотрели одну из самых загадочных находок древних Микен. Женщина, похороненная рядом с мужчиной в роскошной царской гробнице 16 века до нашей эры, десятилетиями считалась супругой могущественного воина. Однако анализ ДНК полностью изменил прежние результаты исследований.

Исследование показало, что они были не мужем и женой, а братом и сестрой. Более того, ученые теперь допускают, что найденные в могиле мечи могли принадлежать именно ей. Об этом пишет Daily Galaxy.

Лицо женщины впервые восстановили спустя 3500 лет

На царском кладбище древних Микен археологи еще в 1950-х обнаружили уникальное захоронение. Рядом с останками мужчины лежали золотая маска из электрума и три меча. Тогда специалисты автоматически решили, что оружие принадлежало мужчине, а женщина была лишь его супругой.

Историк и писательница Эмили Хаузер инициировала цифровую реконструкцию лица женщины на основе старого гипсового слепка черепа, созданного исследователями Манчестерского университета еще в 1980-х.

Цифровой художник Хуанхо Ортега Г. восстановил внешность женщины бронзового века. На реконструкции показана женщина примерно 30 лет с выразительным взглядом и удивительно современными чертами лица.

На реконструкции показана женщина с современными чертами лица / Фото: Juanjo Ortega G

По словам исследователей, впервые удалось буквально "заглянуть в глаза" женщине из эпохи, связанной с легендами о Елене Троянской и Клитемнестре.

Анализ ДНК перевернул представления археологов

Главным открытием стал генетический анализ останков. Он доказал, что мужчина и женщина были родственниками по крови, братом и сестрой.

Это открытие стало важным ударом по старым археологическим предположениям, согласно которым женщины в богатых захоронениях автоматически считались женами правителей или спутницами воинов.

Теперь ученые считают, что женщина могла занимать высокое положение сама по себе, а не благодаря браку.

Мечи в гробнице могли принадлежать женщине

Особое внимание исследователей привлекли три меча, найденные рядом с останками. Все больше данных указывает на то, что оружие могло принадлежать именно женщине.

Археологи отмечают, что в позднем бронзовом веке воинские артефакты нередко встречались именно в женских захоронениях. Это заставляет историков пересматривать представления о роли женщин в микенском обществе.

Об источнике: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

