Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

Константин Пономарев
20 мая 2026, 16:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны. Анализ ДНК неожиданно раскрыл тайну царской гробницы в Микенах.
Художник восстановил внешность женщины бронзового века
Художник восстановил внешность женщины бронзового века / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как восстановили лицо женщины из древних Микен
  • Кем на самом деле была женщина рядом с воином
  • Что изменилось после цифровой реконструкции лица женщины

Археологи и генетики пересмотрели одну из самых загадочных находок древних Микен. Женщина, похороненная рядом с мужчиной в роскошной царской гробнице 16 века до нашей эры, десятилетиями считалась супругой могущественного воина. Однако анализ ДНК полностью изменил прежние результаты исследований.

Исследование показало, что они были не мужем и женой, а братом и сестрой. Более того, ученые теперь допускают, что найденные в могиле мечи могли принадлежать именно ей. Об этом пишет Daily Galaxy.

видео дня

Лицо женщины впервые восстановили спустя 3500 лет

На царском кладбище древних Микен археологи еще в 1950-х обнаружили уникальное захоронение. Рядом с останками мужчины лежали золотая маска из электрума и три меча. Тогда специалисты автоматически решили, что оружие принадлежало мужчине, а женщина была лишь его супругой.

Историк и писательница Эмили Хаузер инициировала цифровую реконструкцию лица женщины на основе старого гипсового слепка черепа, созданного исследователями Манчестерского университета еще в 1980-х.

Цифровой художник Хуанхо Ортега Г. восстановил внешность женщины бронзового века. На реконструкции показана женщина примерно 30 лет с выразительным взглядом и удивительно современными чертами лица.

На реконструкции показана женщина с современными чертами лица
На реконструкции показана женщина с современными чертами лица / Фото: Juanjo Ortega G

По словам исследователей, впервые удалось буквально "заглянуть в глаза" женщине из эпохи, связанной с легендами о Елене Троянской и Клитемнестре.

Анализ ДНК перевернул представления археологов

Главным открытием стал генетический анализ останков. Он доказал, что мужчина и женщина были родственниками по крови, братом и сестрой.

Это открытие стало важным ударом по старым археологическим предположениям, согласно которым женщины в богатых захоронениях автоматически считались женами правителей или спутницами воинов.

Теперь ученые считают, что женщина могла занимать высокое положение сама по себе, а не благодаря браку.

Мечи в гробнице могли принадлежать женщине

Особое внимание исследователей привлекли три меча, найденные рядом с останками. Все больше данных указывает на то, что оружие могло принадлежать именно женщине.

Археологи отмечают, что в позднем бронзовом веке воинские артефакты нередко встречались именно в женских захоронениях. Это заставляет историков пересматривать представления о роли женщин в микенском обществе.

Ранее Главред писал о том, что мальчик нашел древний артефакт в пустыне. Археологи уже назвали находку уникальной, ведь она может пролить свет на связь набатейской культуры с греко-римским миром.

Также сообщалось о том, что на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет. Археологи в Норвегии едва не приняли сокровище за обычный мусор. Позже выяснилось, что под полом фермы лежали серебряные монеты викингов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ученые археологи Троя интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:23Экономика
У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:40Война
Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:32Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Последние новости

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

Реклама
15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

15:10

Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивилаВидео

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

Реклама
13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

12:49

Солнечные панели с накопителями: действительно ли они помогают экономить

12:44

Карикатура: Цекало с женой высмеяли в сети за фото на красной дорожке

12:36

"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

12:24

Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людейФото

12:12

Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

12:00

Россия пытается запугать Европу энергетическим кризисом, чтобы заставить ВСУ прекратить удары — Гардус

11:58

Без света десятки тысяч семей: РФ атаковала энергообъект в ОдессеФото

11:50

Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

11:45

Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запахВидео

11:35

Странная привычка кошек долгие годы удивляла хозяев: причина раскрыта

11:32

Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк ликвидирует запах и налет

11:27

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 мая: Близнецам — измена, Рыбам — подарок

10:58

На обломках обнаружили радиацию: РФ атаковала Украину опасным дрономФото

10:40

Как определить IQ собаки: простой тест выявит скрытые гениальные навыки

Реклама
10:17

Уличный кот ежедневно запрыгивает на кассу в магазине: причина тронула тысячи человек

10:12

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

09:50

"На таких объектах держится страна": Сазонов о значении Хмельницкой АЭС для энергетической устойчивости Украины

09:34

Гроза, град и шквалы: какие регионы Украины сегодня накроет сильная непогода

09:23

РФ внезапно начала ядерные учения неспроста: в ISW предупредили о целях Кремля

09:10

Астрологи назвали 3 знака зодиака, которых с 20 мая ждет огромный денежный успех

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 мая (обновляется)

08:39

Вашингтон готовит новый удар по НАТО: в Reuters раскрыли детали

08:20

Огненный столб дыма в небе: РФ мощно атаковали дроны, есть поражение

08:13

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять