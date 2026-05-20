Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

Гречка с котлетами — классическое блюдо, которое часто готовят на ужин. Но если оно уже надоело, можно приготовить гречку поинтереснее и потратить на это минимум времени.
Главред узнал, что рецептом шикарного ужина из гречки в TikTok поделилась украинская блогерша Галина.
Быстрый ужин из гречки — рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе бедра 500 г
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Томатная паста 2 ст. л.
- Сахар 1 ч. л.
- Плавленый сыр 2 шт.
- Гречка 300 г
- Вода 700 мл
- Специи
Нарезаем филе на небольшие кусочки и обжариваем на сковороде. Также обжариваем нарезанные кубиками морковь, лук и чеснок. Далее смешиваем мясо с овощами, любимыми специями, томатной пастой и натертыми плавлеными сырками.
Следующим шагом высыпаем гречку, заливаем ее горячей водой и готовим на небольшом огне примерно 20 минут после закипания.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как быстро приготовить ужин из гречки:
@lypovva ?Ингредиенты: -куриное филе бедра 500 г -морковь 1 шт -лук 1 шт -чеснок 2 зубчика -томатная паста 2 ст.л. -сахар 1 ч.л. -соль, перец по вкусу -паприка -сушеный чеснок -плавленый сыр 2 шт -гречка 300 г -вода 700 мл ?Приготовление: На небольшом количестве масла обжарьте нарезанное филе бедра до золотистого цвета. На той же сковороде обжарьте лук и морковь. Верните мясо к овощам, добавьте соль, сахар, перец, специи и жарьте 1-2 минуты, затем добавьте натертые плавленые сырки, чуть-чуть воды и тушите все вместе еще несколько минут. Выложите все это в кастрюлю, добавьте гречку и залейте все горячей водой. Готовьте на небольшом огне примерно 20 минут после закипания. Приятного аппетита! #гречка#рецептгречки#гречневаякаша#чтоприготовитьнаужин#готовимсдушой♬ Flowers - SoundAudio
Об источнике: lypovva
lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
