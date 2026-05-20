Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

Рецепт ужина, который семья будет просить приготовить снова и снова.

https://glavred.info/recipes/vse-gotovitsya-v-odnoy-skovorode-recept-uzhina-iz-grechki-za-30-minut-10766234.html Ссылка скопирована

Простой рецепт ужина из гречки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Гречка с котлетами — классическое блюдо, которое часто готовят на ужин. Но если оно уже надоело, можно приготовить гречку поинтереснее и потратить на это минимум времени.

Главред узнал, что рецептом шикарного ужина из гречки в TikTok поделилась украинская блогерша Галина.

Быстрый ужин из гречки — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе бедра 500 г

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Томатная паста 2 ст. л.

Сахар 1 ч. л.

Плавленый сыр 2 шт.

Гречка 300 г

Вода 700 мл

Специи

Чем отличается белая гречка от коричневой / Инфографика: Главред

Нарезаем филе на небольшие кусочки и обжариваем на сковороде. Также обжариваем нарезанные кубиками морковь, лук и чеснок. Далее смешиваем мясо с овощами, любимыми специями, томатной пастой и натертыми плавлеными сырками.

Следующим шагом высыпаем гречку, заливаем ее горячей водой и готовим на небольшом огне примерно 20 минут после закипания.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как быстро приготовить ужин из гречки:

@lypovva ?Ингредиенты: -куриное филе бедра 500 г -морковь 1 шт -лук 1 шт -чеснок 2 зубчика -томатная паста 2 ст.л. -сахар 1 ч.л. -соль, перец по вкусу -паприка -сушеный чеснок -плавленый сыр 2 шт -гречка 300 г -вода 700 мл ?Приготовление: На небольшом количестве масла обжарьте нарезанное филе бедра до золотистого цвета. На той же сковороде обжарьте лук и морковь. Верните мясо к овощам, добавьте соль, сахар, перец, специи и жарьте 1-2 минуты, затем добавьте натертые плавленые сырки, чуть-чуть воды и тушите все вместе еще несколько минут. Выложите все это в кастрюлю, добавьте гречку и залейте все горячей водой. Готовьте на небольшом огне примерно 20 минут после закипания. Приятного аппетита! #гречка #рецептгречки #гречневаякаша #чтоприготовитьнаужин #готовимсдушой ♬ Flowers - SoundAudio

Вас может заинтересовать:

Об источнике: lypovva lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред