Как определить IQ собаки: простой тест выявит скрытые гениальные навыки

Измерить интеллект собак теперь можно дома благодаря интерактивной методике ученых.

Интеллект собак - калькулятор выявит скрытые гениальные навыки

Кратко:

Платформа Omni Calculator запустила домашний IQ-тест для собак

Методика оценивает память, логику и решение задач по баллам

Ветеринары советуют не относиться к результатам слишком строго

Показатель интеллекта собак интересует как владельцев, так и ученых. Животные по-разному решают задачи, запоминают команды и реагируют на новые ситуации. Хотя классического теста IQ, как у людей, для собак не существует, измерить интеллект собаки вполне реально с помощью серии простых домашних тестов, предназначенных для оценки памяти, навыков решения проблем и логического мышления.

Платформа Omni Calculator, которая объединяет сотни узкоспециализированных онлайн-калькуляторов для решения повседневных, научных, финансовых и математических задач, создала тесты для определения IQ собаки. Во многом он опирается на методы, разработанные психологом и исследователем интеллекта собак Стэнли Кореном, чья работа способствовала популяризации идеи о том, что собак можно оценивать с помощью структурированного когнитивного тестирования, пишет Newsweek.

Корен разработал этот тест для того, чтобы владельцы могли проверять своих собак дома, в надежде, что в какой-то момент кто-нибудь создаст базу данных о том, как думают собаки.

Интерактивная оценка разбивает интеллект на серию коротких заданий, каждое из которых оценивается по системе баллов в зависимости от того, насколько быстро и эффективно собака выполняет задачу. Затем баллы суммируются, чтобы получить общую категорию, от "собачьего гения" высшего уровня до более средних, но все же очень впечатляющих результатов.

Как провести тест на IQ собаки

Двухлетний метис хаски и австралийской овчарки по имени Начо прошел тест на определение уровня своего интеллекта.

Задание на решение проблем. Собака, накинув на голову легкое полотенце, должна придумать, как освободиться. Начо сразу же начал двигать головой из стороны в сторону, затем посмотрел вниз и позволил полотенцу соскользнуть. За выполнение задания менее чем за 15 секунд он получил пять баллов — наивысший балл за каждый тест.

Задание на постоянство объекта. Начо должен был наблюдать, как лакомство прячут под полотенцем, прежде чем ему дали возможность его достать.

Начо сначала долго обнюхивал полотенце, не пытаясь достать лакомство. В конце концов он все-таки разобрался, но получил три балла за несвоевременность.

Проверка кратковременной памяти. Под одной из трех чашек спрятали лакомство, после чего Начо ненадолго отвели и вернули назад, чтобы он сделал свой выбор.

Выполняя это задание, он снова получил три балла. Пес не сразу подошел к нужной чашке, а быстро понюхал все три.

Задание на пространственное мышление оказалось. Начо нужно было обойти препятствие, чтобы добраться до видимого лакомства, а не пытаться пройти сквозь него. Начо без труда справился с заданием, получив пять баллов из пяти.

Логическое мышление проверялось путем подкладывания лакомства под мебель, куда собака могла дотянуться только лапой. Баллы начислялись за то, как собака корректировала свой подход к поиску лакомства. Начо понял, что лакомства находятся под подставкой, но сначала попытался использовать пасть, прежде чем переключиться на лапы. За это он получил три балла.

Тест на слуховые навыки проверял, насколько хорошо Начо мог отличить свое имя от случайного слова, произнесенного тем же тоном. Я начала с того, что произнесла "цветок" тем же тоном, которым обычно называю его по имени. Через три секунды я произнесла его имя. Он получил пять баллов, так как оставался спокойным, когда я произнесла "цветок", и прибежал, как только услышал свое имя.

Тест на память проверял, ассоциирует ли Начо знакомые звуки — например, звон ключей — с выходом из дома. Я взяла ключи от машины и слегка подвинула их, что сразу же привлекло внимание Начо и принесло ему пять баллов. Он прибежал из другой комнаты, полностью готовый присоединиться к поездке.

Как относиться к результатам теста

Хотя концепция тестов IQ для собак получила широкое распространение в интернете, ветеринарный консультант Ребекка Гринштейн предупредила, что к результатам следует относиться с осторожностью.

В интервью Newsweek она заявила, что у разных собак есть разные сильные стороны, мотивация и формы интеллекта.

Хотя подобные задания в увлекательной форме позволяют оценить когнитивные способности собак, они также подчеркивают, насколько по-разному может проявляться интеллект у разных животных. Гринштейн отмечает, что порода, возраст, дрессировка и окружающая среда могут существенно влиять на результаты.

"Пожилая собака может казаться медлительной или менее заинтересованной, но это не значит, что она менее умна", — сказала она.

Ветеринар добавила, что такие упражнения могут быть полезной формой когнитивной стимуляции и укреплять связь между собакой и владельцем.

"В лучшем случае эти упражнения просто увлекательны, и большинству собак они действительно нравятся", — отметила эксперт.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

