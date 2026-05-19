Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

При выборе квартиры важно учитывать не только планировку и цену, но и этаж. Какой вариант считается наиболее удобным для проживания.

При покупке квартиры люди в первую очередь обращают внимание на ее цену, размер и планировку. Однако эксперты по недвижимости говорят, что этаж также очень важен для комфортного проживания. Меньше всего бытовых проблем у жильцов средних этажей, поэтому такое жилье раскупают быстрее всего.

Как отмечает dom.wprost.pl, первый и последний этажи домов имеют много недостатков. Из-за этого владельцы таких квартир часто разочаровываются уже через несколько лет после переезда. Жить в середине дома обычно проще, безопаснее и выгоднее.

Почему первый этаж — это не всегда удобно

Квартиры на первом этаже часто стоят дешевле, а в новых домах к ним иногда добавляют небольшой собственный дворик. Но у такого жилья есть существенные минусы.

Никакой приватности

Окна расположены низко, поэтому проходящие мимо люди могут заглядывать внутрь. Жильцам таких квартир приходится постоянно закрывать окна шторами или жалюзи.

Много шума

В квартире постоянно слышны звуки с улицы, парковки, лифта и домофона.

Холод и расходы

В старых домах на первом этаже обычно холодный пол. Из-за этого зимой приходится тратить больше денег на отопление.

Риск ограблений

По статистике, на первые этажи воры забираются чаще всего. Из-за этого людям приходится ставить решетки на окна.

Минусы последнего этажа

Главные преимущества верхнего этажа — красивый вид из окна, тишина и отсутствие соседей сверху. Однако здесь есть свои проблемы.

Влияние погоды

Если в доме плохая изоляция, то летом крыша сильно нагревается и в квартире становится очень душно. Зимой тепло уходит через потолок, поэтому растут счета за отопление. В старых домах крыша может протекать во время дождя.

Поломка лифта

Если лифт сломается или не будет работать из-за отключения света, подниматься на 10-й или 11-й этаж пешком очень трудно. Особенно это сложно для пожилых людей, родителей с колясками и людей с тяжелыми покупками.

Почему покупатели выбирают средние этажи

Наиболее комфортными считаются этажи со второго по предпоследний. Самыми популярными среди покупателей являются второй, третий и четвертый этажи.

Вот три главные причины такого выбора:

Такая квартира окружена другими квартирами со всех сторон. Поэтому зимой она медленнее остывает, а летом меньше нагревается. Это позволяет меньше платить за отопление и кондиционер. Если лифт сломается, подняться пешком на третий или четвертый этаж не так сложно, как на последний. На средних этажах меньше слышен шум с улицы. Кроме того, сюда реже забираются воры, а прохожие не могут заглядывать в окна.

Об источнике — Wprost Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

