Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

О чем вы узнаете:
- Какие недостатки есть у квартир на первом этаже
- Какие минусы есть у последнего этажа
- Какие этажи покупатели выбирают чаще всего
При покупке квартиры люди в первую очередь обращают внимание на ее цену, размер и планировку. Однако эксперты по недвижимости говорят, что этаж также очень важен для комфортного проживания. Меньше всего бытовых проблем у жильцов средних этажей, поэтому такое жилье раскупают быстрее всего.
Как отмечает dom.wprost.pl, первый и последний этажи домов имеют много недостатков. Из-за этого владельцы таких квартир часто разочаровываются уже через несколько лет после переезда. Жить в середине дома обычно проще, безопаснее и выгоднее.
Почему первый этаж — это не всегда удобно
Квартиры на первом этаже часто стоят дешевле, а в новых домах к ним иногда добавляют небольшой собственный дворик. Но у такого жилья есть существенные минусы.
Никакой приватности
Окна расположены низко, поэтому проходящие мимо люди могут заглядывать внутрь. Жильцам таких квартир приходится постоянно закрывать окна шторами или жалюзи.
Много шума
В квартире постоянно слышны звуки с улицы, парковки, лифта и домофона.
Холод и расходы
В старых домах на первом этаже обычно холодный пол. Из-за этого зимой приходится тратить больше денег на отопление.
Риск ограблений
По статистике, на первые этажи воры забираются чаще всего. Из-за этого людям приходится ставить решетки на окна.
Минусы последнего этажа
Главные преимущества верхнего этажа — красивый вид из окна, тишина и отсутствие соседей сверху. Однако здесь есть свои проблемы.
Влияние погоды
Если в доме плохая изоляция, то летом крыша сильно нагревается и в квартире становится очень душно. Зимой тепло уходит через потолок, поэтому растут счета за отопление. В старых домах крыша может протекать во время дождя.
Поломка лифта
Если лифт сломается или не будет работать из-за отключения света, подниматься на 10-й или 11-й этаж пешком очень трудно. Особенно это сложно для пожилых людей, родителей с колясками и людей с тяжелыми покупками.
Почему покупатели выбирают средние этажи
Наиболее комфортными считаются этажи со второго по предпоследний. Самыми популярными среди покупателей являются второй, третий и четвертый этажи.
Вот три главные причины такого выбора:
- Такая квартира окружена другими квартирами со всех сторон. Поэтому зимой она медленнее остывает, а летом меньше нагревается. Это позволяет меньше платить за отопление и кондиционер.
- Если лифт сломается, подняться пешком на третий или четвертый этаж не так сложно, как на последний.
- На средних этажах меньше слышен шум с улицы. Кроме того, сюда реже забираются воры, а прохожие не могут заглядывать в окна.
Ранее Главред рассказывал о том, как долго яйца хранятся в холодильнике и как понять, что они испортились.
Вас может заинтересовать:
- Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми
- В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалах
- Деревья, которые вытягивают негатив: под чем постоять, если плохо
Об источнике — Wprost
Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред