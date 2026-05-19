Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

Марина Иваненко
19 мая 2026, 20:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
При выборе квартиры важно учитывать не только планировку и цену, но и этаж. Какой вариант считается наиболее удобным для проживания.
Какой этаж лучше?
Какой этаж лучше? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие недостатки есть у квартир на первом этаже
  • Какие минусы есть у последнего этажа
  • Какие этажи покупатели выбирают чаще всего

При покупке квартиры люди в первую очередь обращают внимание на ее цену, размер и планировку. Однако эксперты по недвижимости говорят, что этаж также очень важен для комфортного проживания. Меньше всего бытовых проблем у жильцов средних этажей, поэтому такое жилье раскупают быстрее всего.

Как отмечает dom.wprost.pl, первый и последний этажи домов имеют много недостатков. Из-за этого владельцы таких квартир часто разочаровываются уже через несколько лет после переезда. Жить в середине дома обычно проще, безопаснее и выгоднее.

видео дня

Почему первый этаж — это не всегда удобно

Квартиры на первом этаже часто стоят дешевле, а в новых домах к ним иногда добавляют небольшой собственный дворик. Но у такого жилья есть существенные минусы.

Никакой приватности

Окна расположены низко, поэтому проходящие мимо люди могут заглядывать внутрь. Жильцам таких квартир приходится постоянно закрывать окна шторами или жалюзи.

Много шума

В квартире постоянно слышны звуки с улицы, парковки, лифта и домофона.

Холод и расходы

В старых домах на первом этаже обычно холодный пол. Из-за этого зимой приходится тратить больше денег на отопление.

Риск ограблений

По статистике, на первые этажи воры забираются чаще всего. Из-за этого людям приходится ставить решетки на окна.

Минусы последнего этажа

Главные преимущества верхнего этажа — красивый вид из окна, тишина и отсутствие соседей сверху. Однако здесь есть свои проблемы.

Влияние погоды

Если в доме плохая изоляция, то летом крыша сильно нагревается и в квартире становится очень душно. Зимой тепло уходит через потолок, поэтому растут счета за отопление. В старых домах крыша может протекать во время дождя.

Поломка лифта

Если лифт сломается или не будет работать из-за отключения света, подниматься на 10-й или 11-й этаж пешком очень трудно. Особенно это сложно для пожилых людей, родителей с колясками и людей с тяжелыми покупками.

Почему покупатели выбирают средние этажи

Наиболее комфортными считаются этажи со второго по предпоследний. Самыми популярными среди покупателей являются второй, третий и четвертый этажи.

Вот три главные причины такого выбора:

  1. Такая квартира окружена другими квартирами со всех сторон. Поэтому зимой она медленнее остывает, а летом меньше нагревается. Это позволяет меньше платить за отопление и кондиционер.
  2. Если лифт сломается, подняться пешком на третий или четвертый этаж не так сложно, как на последний.
  3. На средних этажах меньше слышен шум с улицы. Кроме того, сюда реже забираются воры, а прохожие не могут заглядывать в окна.

Ранее Главред рассказывал о том, как долго яйца хранятся в холодильнике и как понять, что они испортились.

Вас может заинтересовать:

Об источнике — Wprost

Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
многоэтажка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:41Украина
"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

19:09Фронт
ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

18:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Последние новости

20:56

Не просто так: лингвисты объяснили, откуда произошло название одуванчика

20:33

В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов: СБУ разоблачила схему

20:01

Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

19:59

Резкое повышение цен на проезд в транспорте: киевлянам объяснили, как сэкономить

19:57

Большинство ошибается годами: "окрошка" или "холодник" - как сказать по-украински

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
19:41

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:10

"Примитивные страшилки": Коваленко высмеял заявления Нарышкина и удары из Латвиимнение

19:09

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

19:09

Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

Реклама
18:57

Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на неделиВидео

18:50

Россия пыталась скрыть настоящую историю Сум — в какой миф годами верили украинцыВидео

18:50

Дочь Кличко не называет свою маму Хайден Пенетьерри "мамой": что случилось

18:41

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

18:40

Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

18:37

"Город в небе": небоскреб-мост на высоте 250 метров поразил туристовВидео

18:34

"Мусор" из кухни сотворит чудо в саду: простые отходы спасут растенияВидео

18:17

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

17:56

Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

17:50

На Тернопольщине ввели новые "ограничения по шуму": за что могут наказать

17:32

Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины – Reuters

Реклама
17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега ШиряеваФото

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго на самом деле яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

Реклама
14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять