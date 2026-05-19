Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

Константин Пономарев
19 мая 2026, 17:56
Застарелый жир на ручках плиты можно удалить за считанные минуты. Эксперт по уборке Бритни Ланкастер рассказала о быстром и доступном методе очистки.
Очистить ручки плиты можно без дорогих средств и агрессивной химии / Коллаж Главред, фото: Unsplash, The Spruce

Ручки плиты считаются одной из самых загрязненных поверхностей на кухне, однако во время уборки о них вспоминают далеко не всегда. На них ежедневно оседают капли масла, жир, остатки соусов и муки, а со временем загрязнения становятся липкими.

Эксперт по уборке и организации пространства Бритни Ланкастер рассказала, что очистить ручки плиты можно без дорогих средств и агрессивной химии. По ее словам, правильный уход помогает не только вернуть чистоту, но и продлить срок службы покрытия и нанесенных обозначений. Об этом пишет ресурс Martha Stewart.

Почему ручки плиты загрязняются быстрее всего

Во время готовки именно ручек касаются чаще всего руками с маслом, тестом или специями. Из-за этого на поверхности быстро появляется липкий налет, который со временем становится плотнее и начинает собирать пыль и бактерии.

Специалисты предупреждают, что такие загрязнения могут сделать ручки скользкими и неудобными в использовании. Кроме того, жир постепенно въедается в щели и труднодоступные места, из-за чего обычного протирания становится недостаточно.

Как правильно очищать съемные ручки

По словам Ланкастер, сначала нужно снять ручки и замочить их в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. Уже через несколько минут жир начинает размягчаться, поэтому удалить его можно без сильного трения.

Ручки плиты считаются одной из самых загрязненных поверхностей на кухне / Фото: Shutterstock

После замачивания эксперт советует использовать мягкую губку или ткань. Для очистки углублений и краев подойдет старая зубная щетка, которая помогает убрать загрязнения из мелких деталей, не повреждая поверхность.

После очистки ручки нужно тщательно промыть чистой водой и полностью высушить. Специалист подчеркивает, что установка влажных ручек может привести к накоплению влаги внутри механизма.

Что делать, если ручки не снимаются

Несъемные ручки также можно очистить безопасным способом. Эксперт рекомендует распылять универсальное чистящее средство не напрямую на поверхность, а сначала на мягкую ткань, чтобы избежать попадания лишней влаги внутрь техники.

Если замочить ручки в воде, то жир начинает размягчаться / Фото: Shutterstock

Для труднодоступных мест можно использовать ватные палочки или мягкую зубную щетку. После этого поверхность следует протереть влажной тканью и насухо вытереть.

Какие средства могут испортить плиту

Эксперты предупреждают, что агрессивные химические средства, особенно содержащие отбеливатель, способны стереть нанесенные обозначения и повредить покрытие ручек. Также не рекомендуется использовать металлические губки и жесткие щетки, оставляющие царапины.

Чистящее средство нужно распылять не на поверхность, а сначала на мягкую ткань / Фото: Shutterstock

Специалист отметила, что безопаснее всего выбирать мягкие чистящие средства и неабразивные материалы. Такой подход помогает сохранить внешний вид духовки и избежать повреждений даже при регулярной уборке.

Как часто нужно мыть ручки плиты

Бритни Ланкастер советует быстро протирать ручки хотя бы раз в неделю, чтобы жир не успевал накапливаться. Более глубокую очистку с замачиванием рекомендуется проводить примерно раз в месяц, особенно если дома часто готовят жареные блюда или используют масла и соусы.

Регулярная очистка не только делает кухню аккуратнее, но и помогает избавиться от бактерий и неприятного липкого слоя, который со временем становится все сложнее удалить.

Ранее Главред писал о том, как за считаные минуты убрать липкий жир на шкафах. Специалисты рассказали, как восстановить деревянную поверхность после уборки и защитить ее от повреждений.

Также сообщалось о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

