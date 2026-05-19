Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

Застарелый жир на ручках плиты можно удалить за считанные минуты. Эксперт по уборке Бритни Ланкастер рассказала о быстром и доступном методе очистки.

https://glavred.info/lifehack/zasohshiy-zhir-ischeznet-za-minuty-kak-bystro-ochistit-ruchki-plity-10766075.html Ссылка скопирована

Очистить ручки плиты можно без дорогих средств и агрессивной химии / Коллаж Главред, фото: Unsplash, The Spruce

Вы узнаете:

Почему ручки плиты покрываются липким налетом

Как убрать застарелый жир всего за несколько минут

Какое простое средство вернет плите идеальную чистоту

Ручки плиты считаются одной из самых загрязненных поверхностей на кухне, однако во время уборки о них вспоминают далеко не всегда. На них ежедневно оседают капли масла, жир, остатки соусов и муки, а со временем загрязнения становятся липкими.

Эксперт по уборке и организации пространства Бритни Ланкастер рассказала, что очистить ручки плиты можно без дорогих средств и агрессивной химии. По ее словам, правильный уход помогает не только вернуть чистоту, но и продлить срок службы покрытия и нанесенных обозначений. Об этом пишет ресурс Martha Stewart.

видео дня

Почему ручки плиты загрязняются быстрее всего

Во время готовки именно ручек касаются чаще всего руками с маслом, тестом или специями. Из-за этого на поверхности быстро появляется липкий налет, который со временем становится плотнее и начинает собирать пыль и бактерии.

Специалисты предупреждают, что такие загрязнения могут сделать ручки скользкими и неудобными в использовании. Кроме того, жир постепенно въедается в щели и труднодоступные места, из-за чего обычного протирания становится недостаточно.

Как правильно очищать съемные ручки

По словам Ланкастер, сначала нужно снять ручки и замочить их в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. Уже через несколько минут жир начинает размягчаться, поэтому удалить его можно без сильного трения.

Ручки плиты считаются одной из самых загрязненных поверхностей на кухне / Фото: Shutterstock

После замачивания эксперт советует использовать мягкую губку или ткань. Для очистки углублений и краев подойдет старая зубная щетка, которая помогает убрать загрязнения из мелких деталей, не повреждая поверхность.

После очистки ручки нужно тщательно промыть чистой водой и полностью высушить. Специалист подчеркивает, что установка влажных ручек может привести к накоплению влаги внутри механизма.

Что делать, если ручки не снимаются

Несъемные ручки также можно очистить безопасным способом. Эксперт рекомендует распылять универсальное чистящее средство не напрямую на поверхность, а сначала на мягкую ткань, чтобы избежать попадания лишней влаги внутрь техники.

Если замочить ручки в воде, то жир начинает размягчаться / Фото: Shutterstock

Для труднодоступных мест можно использовать ватные палочки или мягкую зубную щетку. После этого поверхность следует протереть влажной тканью и насухо вытереть.

Какие средства могут испортить плиту

Эксперты предупреждают, что агрессивные химические средства, особенно содержащие отбеливатель, способны стереть нанесенные обозначения и повредить покрытие ручек. Также не рекомендуется использовать металлические губки и жесткие щетки, оставляющие царапины.

Чистящее средство нужно распылять не на поверхность, а сначала на мягкую ткань / Фото: Shutterstock

Специалист отметила, что безопаснее всего выбирать мягкие чистящие средства и неабразивные материалы. Такой подход помогает сохранить внешний вид духовки и избежать повреждений даже при регулярной уборке.

Как часто нужно мыть ручки плиты

Бритни Ланкастер советует быстро протирать ручки хотя бы раз в неделю, чтобы жир не успевал накапливаться. Более глубокую очистку с замачиванием рекомендуется проводить примерно раз в месяц, особенно если дома часто готовят жареные блюда или используют масла и соусы.

Регулярная очистка не только делает кухню аккуратнее, но и помогает избавиться от бактерий и неприятного липкого слоя, который со временем становится все сложнее удалить.

Ранее Главред писал о том, как за считаные минуты убрать липкий жир на шкафах. Специалисты рассказали, как восстановить деревянную поверхность после уборки и защитить ее от повреждений.

Также сообщалось о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

Вам может быть интересно:

Что известно о сайте MarthaStewart.com? На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновению для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт – предприниматель, автор 99 книг о образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред