ВСУ 'разнесли' два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

В настоящее время сумма нанесенного ущерба уточняется.

Удары ВСУ по России

Силы обороны Украины в течение 18 и 19 мая нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Кстово (Нижегородская обл.), был поражен 18 мая. В результате ударов зафиксирован пожар на территории предприятия. Масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

В Генштабе добавляют, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

В то же время нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области была поражена 19 мая. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по снижению военно-экономического потенциала врага и полному прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России.

По его словам, расстояние в 1 500–2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

Он добавил, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Как сообщал Главред, украинские защитники нанесли результативные удары по ряду российских военных объектов в течение 17 мая и в ночь на 18-е. Одним из ключевых эпизодов стало поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска.

Также Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре и критическим объектам Российской Федерации, в частности в Московской области. Среди пораженных целей — предприятие микроэлектроники "Ангстрем" в Зеленограде и насосная станция "Солнечногорская", которая обеспечивает функционирование кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия намерена усилить интенсивность ударов по стратегическим объектам на территории России в ответ на массированные российские атаки по украинским жилым кварталам.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

