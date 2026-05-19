ВСУ 'разнесли' два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

Главное:
- Генштаб подтвердил поражение двух российских объектов
- Поврежден крупный НПЗ и нефтеперекачивающая станция
- Объекты обеспечивают топливом военную инфраструктуру РФ
Силы обороны Украины в течение 18 и 19 мая нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Так, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Кстово (Нижегородская обл.), был поражен 18 мая. В результате ударов зафиксирован пожар на территории предприятия. Масштабы ущерба в настоящее время уточняются.
В Генштабе добавляют, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.
В то же время нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области была поражена 19 мая. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по снижению военно-экономического потенциала врага и полному прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.
Удары по целям в России
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России.
По его словам, расстояние в 1 500–2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.
Он добавил, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры.
Удары ВСУ по России — последние новости Украины
Как сообщал Главред, украинские защитники нанесли результативные удары по ряду российских военных объектов в течение 17 мая и в ночь на 18-е. Одним из ключевых эпизодов стало поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска.
Также Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре и критическим объектам Российской Федерации, в частности в Московской области. Среди пораженных целей — предприятие микроэлектроники "Ангстрем" в Зеленограде и насосная станция "Солнечногорская", которая обеспечивает функционирование кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия намерена усилить интенсивность ударов по стратегическим объектам на территории России в ответ на массированные российские атаки по украинским жилым кварталам.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
