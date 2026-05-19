Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

Мария Николишин
19 мая 2026, 15:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
В настоящее время сумма нанесенного ущерба уточняется.
ВСУ 'разнесли' два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали
Удары ВСУ по России / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Генштаб подтвердил поражение двух российских объектов
  • Поврежден крупный НПЗ и нефтеперекачивающая станция
  • Объекты обеспечивают топливом военную инфраструктуру РФ

Силы обороны Украины в течение 18 и 19 мая нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в Кстово (Нижегородская обл.), был поражен 18 мая. В результате ударов зафиксирован пожар на территории предприятия. Масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

видео дня

В Генштабе добавляют, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

В то же время нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области была поражена 19 мая. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по снижению военно-экономического потенциала врага и полному прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

ВСУ 'разнесли' два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали
НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по целям в России

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России.

По его словам, расстояние в 1 500–2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

Он добавил, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Роберт Бровди "Мадяр"
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по России — последние новости Украины

Как сообщал Главред, украинские защитники нанесли результативные удары по ряду российских военных объектов в течение 17 мая и в ночь на 18-е. Одним из ключевых эпизодов стало поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска.

Также Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре и критическим объектам Российской Федерации, в частности в Московской области. Среди пораженных целей — предприятие микроэлектроники "Ангстрем" в Зеленограде и насосная станция "Солнечногорская", которая обеспечивает функционирование кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия намерена усилить интенсивность ударов по стратегическим объектам на территории России в ответ на массированные российские атаки по украинским жилым кварталам.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:21Война
РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

14:19Украина
Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Последние новости

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Реклама
14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

Реклама
12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые и жертваФото

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять