В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

Чиновники устанавливают новые тарифы на проезд.

Расходы местных жителей на проезд в общественном транспорте могут сократиться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Кременчуге может подешеветь проезд в маршрутках

Тариф на весь общественный транспорт в городе могут установить на уровне 20 гривен

В Полтавской области в городе Кременчуг хотят пересмотреть стоимость проезда в части общественного транспорта. Эту тему обсуждали чиновники во время заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета.

Как пишет издание Новини.LIVE, снизить тариф на проезд хотят в маршрутных такси. В городе проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах стоит 20 гривен, тогда как за маршрутку жители Кременчуга платят 25 гривен.

Мэр города Виталий Малецкий отметил, что пока окончательного решения о снижении стоимости проезда в маршрутках нет, но до конца мая власти будут собирать замечания и предложения жителей, которые повлияют на окончательное решение.

Он также сообщил, что тариф на проезд в маршрутных такси был повышен до 25 гривен временно из-за роста стоимости топлива и электроэнергии.

Что будет с ценами на общественный транспорт в Украине — прогноз экспертов

Главред писал, что уже сейчас во многих крупных городах Украины, если не повысили тарифы на проезд в общественном транспорте, то планируют это сделать в ближайшее время.

По словам экспертов, Украина вступает в период, когда повышение тарифов у частных перевозчиков станет массовым и неизбежным. Коммунальный транспорт будет удерживать цены дольше, но и там вопрос пересмотра тарифов "перезрел".

Напомним, в Киеве предлагают установить новый тариф на разовый проезд в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 гривен. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, планируют ввести систему дифференцированных скидок.

Ранее Главред писал, что стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета.

Накануне стало известно, что украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но в некоторых случаях им, как и другим пассажирам, придется платить, иначе украинцам на пенсии может грозить немалый штраф.

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

