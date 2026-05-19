Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

Анна Косик
19 мая 2026, 11:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чиновники устанавливают новые тарифы на проезд.
маршрутка, деньги
Расходы местных жителей на проезд в общественном транспорте могут сократиться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Кременчуге может подешеветь проезд в маршрутках
  • Тариф на весь общественный транспорт в городе могут установить на уровне 20 гривен

В Полтавской области в городе Кременчуг хотят пересмотреть стоимость проезда в части общественного транспорта. Эту тему обсуждали чиновники во время заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета.

Как пишет издание Новини.LIVE, снизить тариф на проезд хотят в маршрутных такси. В городе проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах стоит 20 гривен, тогда как за маршрутку жители Кременчуга платят 25 гривен.

видео дня

Мэр города Виталий Малецкий отметил, что пока окончательного решения о снижении стоимости проезда в маршрутках нет, но до конца мая власти будут собирать замечания и предложения жителей, которые повлияют на окончательное решение.

Он также сообщил, что тариф на проезд в маршрутных такси был повышен до 25 гривен временно из-за роста стоимости топлива и электроэнергии.

Что будет с ценами на общественный транспорт в Украине — прогноз экспертов

Главред писал, что уже сейчас во многих крупных городах Украины, если не повысили тарифы на проезд в общественном транспорте, то планируют это сделать в ближайшее время.

По словам экспертов, Украина вступает в период, когда повышение тарифов у частных перевозчиков станет массовым и неизбежным. Коммунальный транспорт будет удерживать цены дольше, но и там вопрос пересмотра тарифов "перезрел".

Общественный транспорт в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве предлагают установить новый тариф на разовый проезд в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 гривен. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, планируют ввести систему дифференцированных скидок.

Ранее Главред писал, что стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета.

Накануне стало известно, что украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но в некоторых случаях им, как и другим пассажирам, придется платить, иначе украинцам на пенсии может грозить немалый штраф.

Другие новости:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
маршрутка Полтавщина Кременчуг Полтавская область общественный транспорт новости Украины новости Кременчуга
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:26Синоптик
РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:53Мир
Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

11:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Последние новости

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верят

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

Реклама
11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

Реклама
08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Москву и Ярославль атаковали дроны: есть повреждения, российская ПВО в напряжении

07:43

Одессу накроют грозы со шквалами: синоптики предупредили об опасности

07:00

Это лишь симптом: Андрусив - о том, почему рейтинг Трампа обвалилсямнение

06:46

Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые и жертваФото

05:33

У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

05:11

Буквально уничтожают личность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

04:58

Когда и как подвязывать томаты, чтобы урожай был в несколько раз больше - лайфхак

04:08

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причинаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

03:30

Счастливый поворот судьбы: жизнь трех знаков зодиака заиграет новыми красками

03:11

"Уві сні" или "увісні":: как правильно писать согласно украинскому правописанию

02:23

Апокалипсис на побережье: миллионы жителей городов на грани катастрофы

01:42

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

00:00

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

18 мая, понедельник
23:52

С ними приятно общаться: пять женских имен с самым лучшим характером

23:21

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

23:21

Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

23:18

Приносят радость: астрологи назвали четыре самых счастливых даты рождения

23:08

О прополке можно забыть: простой метод справится с сорняками за минутыВидео

Реклама
22:48

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

22:42

Почему нельзя часто открывать дверцу холодильника: ответ удивит

22:08

Топливо в Украине резко подорожает: названы сроки скачка цен на АЗС

21:42

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

21:41

Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса

21:30

Точилка не понадобится: как быстро заточить нож в домашних условияхВидео

21:28

"Мадяр" раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

21:00

Фейковый "СБУшник" выманил у экс-премьера космическую сумму: СМИ узнали детали

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявил о рисках "ручного управления" ОПЗ накануне приватизации

20:44

Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять