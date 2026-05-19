В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

Главное:
- В Кременчуге может подешеветь проезд в маршрутках
- Тариф на весь общественный транспорт в городе могут установить на уровне 20 гривен
В Полтавской области в городе Кременчуг хотят пересмотреть стоимость проезда в части общественного транспорта. Эту тему обсуждали чиновники во время заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета.
Как пишет издание Новини.LIVE, снизить тариф на проезд хотят в маршрутных такси. В городе проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах стоит 20 гривен, тогда как за маршрутку жители Кременчуга платят 25 гривен.
Мэр города Виталий Малецкий отметил, что пока окончательного решения о снижении стоимости проезда в маршрутках нет, но до конца мая власти будут собирать замечания и предложения жителей, которые повлияют на окончательное решение.
Он также сообщил, что тариф на проезд в маршрутных такси был повышен до 25 гривен временно из-за роста стоимости топлива и электроэнергии.
Что будет с ценами на общественный транспорт в Украине — прогноз экспертов
Главред писал, что уже сейчас во многих крупных городах Украины, если не повысили тарифы на проезд в общественном транспорте, то планируют это сделать в ближайшее время.
По словам экспертов, Украина вступает в период, когда повышение тарифов у частных перевозчиков станет массовым и неизбежным. Коммунальный транспорт будет удерживать цены дольше, но и там вопрос пересмотра тарифов "перезрел".
Общественный транспорт в Украине — последние новости
Напомним, в Киеве предлагают установить новый тариф на разовый проезд в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 гривен. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, планируют ввести систему дифференцированных скидок.
Ранее Главред писал, что стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета.
Накануне стало известно, что украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но в некоторых случаях им, как и другим пассажирам, придется платить, иначе украинцам на пенсии может грозить немалый штраф.
Другие новости:
