"Уві сні" или "увісні":: как правильно писать согласно украинскому правописанию

Как правильно писать слово "увісні", объясняют языковые словари и правила благозвучия. Почему форма "увісні" является ошибочной.

Уві сні или увісні

О чем вы узнаете:

Как правильно писать: "уві сні" или "увісні"

В чем разница между "уві сні" и "увірити"

Когда мы пишем о ночных приключениях или снах, часто возникает сомнение: писать "уві сні" слитно или раздельно? Кажется, что это одно слово, но правила украинского языка требуют другого написания. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

Как сообщает ТСН, многие хотят писать это выражение слитно, потому что вспоминают слова вроде "увековечить" или "уверить". Однако здесь действует совсем другое правило, которое очень легко запомнить.

"Уві сні" или "увісні" — как правильно писать

Как отмечают языковые словари, единственный правильный вариант — писать "уві сні" отдельно, двумя словами.

Почему "уві сні" пишется раздельно

В украинском языке маленькие слова-помощники (предлоги, такие как у, в, з, під) часто меняют свою форму. Это нужно для того, чтобы язык звучал красиво, а слова было легко произносить.

Попробуйте быстро сказать "усні" или "уві сні" — это не очень удобно, потому что звуки "в" или "у" сливаются со следующими буквами "с" и "н". Чтобы язык не запутывался, язык предлагает более удобный вариант — "уві". Здесь "уві" — это просто удлиненная форма обычного слова "у".

Мы часто изменяем такие слова для удобства: говорим "со стола", а не "с стола", или "во сне", а не "в сне".

Почему "увірити" пишется слитно

В словах "увірити" или "увічнити" частица "уві-" — это префикс (часть самого слова). Его нельзя отделить, поэтому и пишем слитно.

А вот в выражении "уві сні" у нас два совершенно разных слова: частица "уві" и слово "сні". Поскольку это два отдельных слова, то и писать их слитно ("увісні") — неправильно.

Можно ли говорить "у сні"

Если в разговоре вы скажете "у сні" или "в сні", вас поймут. Это не считается грубой ошибкой. Однако в новостях, статьях, книгах и официальных текстах нужно писать только правильную форму — "уві сні".

