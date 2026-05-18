Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

Главное:
- Средства "Национального кэшбэка" необходимо потратить до 30 июня
- После 30 июня средства вернутся государству
- Кэшбэк за апрель поступит в мае, за май — в июле
Украинцам нужно потратить средства, накопленные на картах программы "Национальный кэшбэк", до 30 июня. После этого неиспользованные деньги автоматически вернутся в государственный бюджет. Об этом сообщило Министерство экономики.
В ведомстве подчеркнули, что сама программа "Национальный кэшбэк" продолжает действовать в обычном режиме. Украинцы и в дальнейшем будут получать компенсацию за покупку товаров отечественного производства, а начисления будут осуществляться регулярно после 20 числа каждого месяца за предыдущий расчетный период.
В Минэкономики также уточнили график ближайших выплат. Кэшбэк за апрель украинцы получат в конце мая, и эти средства нужно использовать до 30 июня 2026 года. Выплата за покупки, совершенные в мае, состоится в июле, а в дальнейшем начисления будут осуществляться по стандартному ежемесячному графику.
Каков размер кэшбэка
Участники программы получают компенсацию в зависимости от категории товара украинского производства. За продукты питания, автотовары, аптечные товары и товары для сада и огорода начисляется 5% кэшбэка. В то же время за непродовольственные товары (одежда, обувь, техника, игрушки, товары для хобби, отдыха и ремонта) и отдельные продукты питания (твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы) предусмотрено 15% кэшбэка.
Подробнее о категориях товаров и процентах начисления можно узнать в сервисе программы или через сканер штрих-кодов в приложении "Дія" в разделе "Национальный кэшбэк".
На что можно потратить средства
Накопленные средства с карты можно использовать только на определенные цели:
- оплату коммунальных услуг;
- оплату почтовых услуг;
- покупку продуктов украинского производства;
- приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства;
- покупку книг и другой печатной продукции;
- благотворительные взносы, в частности донаты в поддержку ВСУ.
Участие в "Национальном кэшбэке" доступно каждому желающему. Для этого необходимо:
- Открыть карту для выплат в банке-партнере программы.
- Предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с карт.
- В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбэк".
В министерстве отмечают, что кэшбэк начисляется исключительно за безналичные покупки товаров, участвующих в программе.
Национальный кэшбэк - новости по теме
Напомним, в 2025 году в Сети появились слухи о якобы сворачивании программы "Национальный кэшбэк" из-за нехватки финансирования, однако в Минэкономики это опровергли. Ведомство заявило, что программа работает в штатном режиме и продлится в 2026 году.
В конце ноября прошлого года правительство уже сузило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства с карт "Национального кэшбэка" и "Зимней еПоддержки". Теперь их разрешено использовать только для оплаты коммунальных услуг, лекарств, книг, почтовых услуг или благотворительности.
Как сообщал Главред, у клиентов ПриватБанка возникли проблемы с подключением карты к программе "Национальный кэшбэк". Один из пользователей пожаловался, что в течение нескольких часов не смог привязать карту через техподдержку банка, несмотря на то что в "Дии" другие карты (monobank и SENS) уже работают без проблем.
Об источнике: Министерство экономики Украины
Об источнике: Министерство экономики Украины
